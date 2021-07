A Roncello la pioggia ha aperto una voragine in via Circonvallazione In via Circonvallazione a Roncello si è aperta una voragine per la pioggia caduta giovedì 8 luglio pomeriggio.

L’acquazzone caduto nel pomeriggio di giovedì 8 luglio non ha attraversato il territorio di Roncello senza provocare danni. In via Circonvallazione una profonda voragine si è aperta all’altezza della pista ciclabile che corre lungo la via. Immediato è stato l’intervento dell’Amministrazione e dei Volontari della Protezione Civile che hanno messo in sicurezza la zona e chiuso l’intera via.

La voragine che si è aperta a Roncello

“Tutta la Circovallazione è stata bloccata al traffico - ha spiegato il sindaco Cristian Pulici in un video postato sulla pagina Facebook del gruppo di maggioranza, Roncello Impegno e Passione -. È assolutamente pericoloso passarci. È ceduta la strada e non sappiamo cosa può esserci sotto la carreggiata e se ci potranno essere altri cedimenti. Raccomando soprattutto a ciclisti e pedoni di non percorrere la via perché è veramente pericoloso”.

La strada chiusa

