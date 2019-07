A Paderno brucia un palazzo in costruzione. A Vedano fiamme da una macchina vicino alla scuola Allarme incendio nel pomeriggio di sabato 13 luglio in un palazzo in costruzione in via Resegone a Paderno Dugnano. A Vedano, invece, è andata a fuoco una macchina in un box di un complesso residenziale di via Santo Stefano.

L’incendio di Paderno

A quell’ora gli operai dell’impresa edile che avevano lavorato fino alla pausa pranzo, avevano lasciato lo stabile e il cantiere era deserto. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno visto la colonna di fumo nero elevarsi nel cielo, visibile nel cielo terso di sabato pomeriggio da ogni zona del centro di Paderno Dugnano. Una piccola folla di concittadini si è radunata nella vicina piazza mercato di via Oslavia, sulla quale il condominio in costruzione si affaccia, mentre la Polizia locale isolava l’accesso a via Resegone e i vigili del fuoco si occupavano di spegnere le fiamme. L’intervento si è concluso a pomeriggio inoltrato e ora si tratterà di accertare le esatte cause del rogo, che per fortuna non ha causato intossicati tra i residenti delle vie adiacenti.



Vigili del fuoco e ambulanza a Vedano al Lambro



A Vedano al Lambro, invece, è andata a fuoco una macchina in un box di un complesso residenziale di via Santo Stefano. I vigili del fuoco (giunti prontamente sul posto insieme a un’ambulanza) hanno dovuto lavorare per parecchio tempo prima di circoscrivere e poi spegnere le fiamme. Un’alta colonna di fumo nera era visibile anche a parecchia distanza dal luogo dell’incidente. Ignote le cause che hanno portato al rogo. La zona delle operazioni si trova proprio accanto alla scuola media vedanese. Al momento, non si registrano feriti.

