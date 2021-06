A Monza nasce #strategiagiovani, il progetto per trovare la propria strada nel lavoro Il Comune di Monza con Afol, Csv, Borsa Assolombarda e non solo dà vita a #strategiagiovani, il progetto per guidare e orientare i ragazzi a farsi strada nel mondo del lavoro.

L’idea è un portale chiaro e immediato, ricco di informazioni e di risposte a tanti dubbi. Si tratta della parte operativa del progetto “#strategiagiovani: talento, innovazione futuro” del Comune di Monza per aiutare i giovani a cercare lavoro, migliorare le loro competenze, chiarire i tanti punti oscuri e controversi che assillano i ragazzi con l’offerta di percorsi di formazione e di orientamento.

Finanziato dalla Regione Lombardia, il progetto si avvale della collaborazione di qualificati partner quali Fondazione della Comunità di Monza e Brianza; azienda speciale di formazione Paolo Borsa; Afol Monza e Brianza; associazione Elianto; Csv - Centro servizi per il Volontariato di Monza – Lecco – Sondrio; Carrobiolo 2000 Cooperativa Sociale, Brianza Solidale, Assolombarda.

«I giovani pur vivendo in un mondo interconnesso continuano a trovare grandi difficoltà nel lavoro -ha detto l’assessore alle politiche giovanili Federico Arena- Con questo progetto vogliamo combattere il disagio offrendo delle opportunità reali, degli strumenti per crescere e migliorarsi, una modalità per informarsi e per non lasciare in sospeso tanti punti di domanda». Alla realizzazione del sito hanno partecipato in prima persona anche alcuni giovani studenti che hanno dato contributi importanti sul linguaggio e sulle immagini da utilizzare e sulle modalità di divulgazione del progetto attraverso i canali social.

Il logo che lo caratterizza, denominato Flow, è stato scelto al termine di un sondaggio che ha coinvolto più di 1300 votanti tra i 16 e i 34 anni del territorio di Monza e Brianza. Il portale è diviso in quattro differenti sezioni contraddistinte da colori diversi: “Cerchi nuove skill?”che offre una selezione di corsi di formazione gratuiti e una varietà di strumenti per migliorare e sviluppare le proprie competenze; “Hai un’idea per una start up?” con l’offerta di consulenze e supporti per sviluppare i propri progetti; “Sei un’azienda”, un punto di incontro tra domanda e offerta; “Cerchi un lavoro?” con una selezione di annunci di lavoro.

Martedì 15 giugno partirà in modalità online una Summer school promossa da Csv ed Elianto e pensata soprattutto per i giovani che non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet) con una serie di testimonianze di persone, tra cui manager aziendali, che attraverso l’esperienza del volontariato e dell’associazionismo hanno sviluppato competenze utili da spendere nel mondo del lavoro. Tre gli appuntamenti (15, 23 e 29 giugno) che saranno trasmessi in diretta Facebook sulle pagine dei promotori e che potranno essere seguiti anche a posteriori sul canale YouTube.

«Il nostro auspicio - ha concluso l’assessore Arena - è che questo progetto che si avvale di partner di alto livello si autoalimenti nel tempo e diventi sempre più efficace per orientare e formare i giovani».

