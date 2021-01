A Monza il grande volley europeo: tra dieci giorni la “bolla” della Cev Cup con la Saugella in lizza per i quarti La Saugella è pronta a fare il suo esordio stagionale nella Cev Volleyball Cup 2021. L’appuntamento è tra dieci giorni: la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley si giocherà il passaggio ai quarti di finale della manifestazione all’Arena di Monza

Monza apre le porte all’Europa del grande volley. La Saugella, infatti, è pronta a fare, finalmente, il suo esordio stagionale europeo nella Cev Volleyball Cup 2021. L’appuntamento è fissato tra dieci giorni quando la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley si giocherà il passaggio ai quarti di finale della manifestazione all’Arena di Monza, sede designata dalla Cev per tre gare della seconda competizione europea in ordine di importanza: due valide per gli ottavi di finale ed una per il quarto di finale.

Si comincerà martedì 26 gennaio: allora le rosablù, alla terza esperienza consecutiva ad una coppa continentale dopo il trionfo in Challenge Cup nel 2019 e l’avventura nella Cev Cup 2020, se la vedranno, alle 16.30, contro la squadra ungherese della Swietelsky Békéscsaba. La vincente affronterà il giorno dopo alle 18 una tra le altre due squadre che arriveranno in Italia, il team serbo della Zok Ub e quello ceco della VK Selmy Brno.

