Personale della farmacia Lloyds di via Carducci a Lissone (Foto by Elisabetta Pioltelli)

A Monza e in Brianza con LloydsFarmacie prenotazione online dei tamponi, continua la consegna farmaci a domicilio gratis Gli otto punti vendita della provincia proseguiranno fino a maggio il servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci: prenotazioni con App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia. Con l’app prenotabili anche tamponi antigenici rapidi nasali e test sierologici rapidi.

Con il protrarsi della pandemia, LloydsFarmacie comunali amplia i servizi digitali offerti alla cittadinanza. Alla luce del riscontro avuto nei mesi autunnali e invernali, Lloyds fa sapere che proseguirà il servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci per tutti, per i mesi di aprile e maggio, in collaborazione con l’azienda Viatris. Nei punti vendita situati nella provincia di Monza-Brianza, fino alla fine del mese di maggio sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia per poi riceverli a casa, a titolo completamente gratuito. Il servizio è operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia. Sono ad oggi in totale otto le farmacie che offrono il servizio, sulla provincia di Monza-Brianza.

Dal 19 aprile sarà disponibile inoltre un nuovo servizio: sarà infatti possibile, tramite App Lloyds, effettuare la prenotazione di tamponi antigenici rapidi nasali e test sierologici rapidi, automaticamente e in tutta sicurezza, attraverso il bottone dedicato. Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, accedere all’area Servizi Covid-19 e procedere poi con la richiesta di prenotazione seguendo le istruzioni dedicate. Il tutto comodamente da casa, in qualsiasi momento ed in piena sicurezza.

