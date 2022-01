Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Polizia in stazione a Monza (repertorio)

A Monza controlli straordinari della Polizia di Stato nelle “zone calde”, espulso un 34enne gambiano Gli agenti giovedì sera hanno passato al setaccio largo Mazzini, corso Milano e via Arosio, le zone più “calde” della città. Impegnati operatori di vari uffici della Questura. Sono state controllate 34 persone tra le quali 14 stranieri.

Conrollo straordinario della Polizia di Stato giovedì 14 gennaio in serata, a Monza, per il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, furti e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno passato al setaccio largo Mazzini, corso Milano e via Arosio, le zone più “calde” della città.

Impegnati operatori di vari uffici della Questura, dai reparti investigativi a quelli specializzati nel controllo del territorio, nella trattazione degli aspetti connessi alla posizione degli stranieri e delle misure di prevenzione personali. Inoltre, hanno partecipato alle attività anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.

Nel corso del servizio, sono state controllate 34 persone tra le quali 14 stranieri, quattro dei quali sono stati accompagnati presso la Questura per l’identificazione. Tre si dovranno recare nei prossimi giorni presso l’Ufficio Immigrazione per la regolarizzazione della loro posizione, mentre nei confronti di un altro straniero, di 31 anni e origini gambiane, è stato emesso un provvedimento di espulsione prefettizia, con conseguente ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni emesso dal Questore di Monza e della Brianza Marco Odorisio.

Infine è stato denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno di 38 anni in quanto non ha osservato un provvedimento del Divieto di Accesso alle Aree Urbane messo dal Questore nell’ottobre scorso, con il quale gli era stato vietato di accedere alle aree di pertinenza di Piazza Cambiaghi, ove, invece, è stato sorpreso dai poliziotti a bivaccare

