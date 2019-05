A Monza arriva la Red Color Run: la corsa in rosso che aiuta l’Avis Lombardia Appuntamento al parco di Monza sabato 4 maggio con la Red Color Run: la corsa in rosso per sostenere le attività di Avis Lombardia che, in città ha organizzato anche l’assemblea regionale.

L’appuntamento con la Red Color Run è per sabato 4 maggio: a partire dalle 18 negli spazi di cascina San Fedele, nel cuore del parco, prenderà il via “la manifestazione podistica ludico motoria a passo libero”, lunga sei chilometri e organizzata dalla sezione cittadina, provinciale e regionale di Avis. Proprio per questo motivo la kermesse sarà declinata sui toni del rosso: i partecipanti indosseranno magliette rosse e di rosso saranno colorati dai volontari «in una festa di colori e di amicizia». Al termine della corsa, un’Amatriciana Party organizzato con la collaborazione dell’Hotel Roma di Amatrice: i fondi raccolti saranno devoluti al sostegno dei progetti di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, partecipando alla raccolta fondi promossa da Avis nazionale. Per informazioni: avislombardia.it.

All’autodromo di Monza, nella stessa giornata, l’assemblea regionale dell’associazione, con ospiti anche i rappresentanti della giunta lombardia. «Anche in questo ambito - ha detto il presidente della Regione - la Lombardia dimostra grande solidarietà, volontà di spendersi per gli altri e capacità di essere leader, contribuendo a tenere in equilibrio il sistema della donazione del sangue in tutta Italia. Desidero ringraziare sia l’Avis che i lombardi per la predisposizione ad aiutare il prossimo. Da parte nostra a Roma stiamo portando avanti proposte concrete relativamente al rapporto tra costi e spese, per rivedere la tariffazione e consentire agli specializzandi di lavorare in occasione dei prelievi». “

