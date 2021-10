Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Cinema Bloom (Foto by Marco Testa)

A Mezzago la scuola raccontata al cinema con il Bloom

“Ragazzi che storia!” questo è il titolo della iniziativa che prenderà il via al Bloom, lo storico locale di Mezzago, in collaborazione con Controluce Soc. Coop. e Barz and Hippo. L’obiettivo della rassegna è quello di raccontare più storie possibili, utilizzando teatro, cinema, social media e altre forme di espressione artistica e tecnologica.

Il tema portante, sarà quello della scuola, in presenza e a distanza, dei suoi metodi tradizionali e delle sue potenzialità innovative, e del suo rapporto con la cultura visiva e in particolare cinematografica.

La prima pellicola in programma, domenica alle 17, è “Il viaggio del principe di Jean-François Laguionie”, rivolta a ragazze e ragazzi tra i 11 e i 14 anni, a genitori, insegnanti ed educatori.

