A Mezzago il municipio è blu per il trentennale della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Palazzo comunale illuminato di blu per la commemorazione del prestigioso anniversario. «Un gesto per rinnovare il nostro impegno per i diritti di bambini e ragazzi e ricordare che: la Convenzione è legge dello Stato, i diritti in essa sanciti devono essere rispettati» dice l’amministrazione comunale.