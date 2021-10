Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Lissone una serata di sensibilizzazione sui rifugiati dai Balcani e Afghanistan Promossa da “Forum Donna”, il Tavolo di Lavoro tematico sul mondo al femminile. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 ottobre, dalle 21, utilizzando una diretta in streaming video.

Una serata di sensibilizzazione sui rifugiati provenienti dalla rotta dei Balcani e dall’Afghanistan. È promossa da “Forum Donna”, il Tavolo di Lavoro tematico sul mondo al femminile, volto a costruire una collaborazione stabile tra l’amministrazione comunale di Lissone e le realtà sociali, economiche, culturali e sportive del territorio. Un contenitore di attività e iniziative voluto per valorizzare le esperienze al femminile, sensibilizzare sul tema delle pari opportunità e contrastare qualsiasi forma di discriminazione e violenza di genere, coordinato dal Settore Politiche Sociali, per l’Infanzia e di Promozione Sportiva.

Tra queste, s’inserisce la serata di sensibilizzazione e informazione sulla situazione dei profughi e dei diritti negati che ancora una vota penalizzano soprattutto le donne in collaborazione con l’associazione Linea d’Ombra. L’appuntamento è fissato per venerdì 22 ottobre, dalle 21, utilizzando una diretta in streaming video.

Linea d’Ombra è un’associazione fondata da Lorena Fornasir che dal 2019 si prende cura dei migranti che giungono a Trieste dopo aver percorso la rotta balcanica e il suo fine è raccogliere fondi per sostenere le popolazioni migranti. Durante la serata verrà realizzato un collegamento da remoto con i volontari Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi (il link della diretta streaming sarà a disposizione dei cittadini sul sito del Comune di Lissone www.comune.lissone.mb.it).

Un appuntamento prezioso quello promosso da Forum Donna e patrocinato dal Comune di Lissone. Al Forum fanno parte la rappresentanza femminile del consiglio comunale, associazione QDonna, Una vita in rosa, Centro colori della Vita, Rotary Club Monza Nord - Lissone, associazione Athena, associazione Ginzburg, associazione imprenditrici Raf, Annaffiatoio, Il Soffio di Artemisia, Centro Aiuto Donne Maltrattate (Cadom) e Cgil Lissone.

