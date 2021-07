A Lissone sospese Ztl e sosta a pagamento nelle due settimane centrali di agosto Inoltre, per tutto il mese, sono sospesi i divieti di sosta per lavaggio strade, una decisione assunta anche per andare incontro a quei residenti in vacanza, che non potrebbero attenersi al regime dei giorni alterni previsti per la pulizia delle strade, che sarà comunque garantita.

Sospensione della Ztl e della sosta a pagamento nelle due settimane centrali di agosto, divieti di sosta per lavaggio strade sospesi per tutto il mese di agosto. Sono le tre principali modifiche che interesseranno la viabilità cittadina a Lissone: dal 9 al 22 agosto, sospesa la zona a traffico limitato attiva nel centro storico. Nello stesso periodo sarà in vigore la gratuità delle strisce blu su tutto il territorio.

Da sabato 31 luglio e fino a domenica 30 agosto, è inoltre sospeso il divieto di sosta per il lavaggio strade. In questo caso, la decisione è stata assunta anche per andare incontro a quei residenti in vacanza, che non potrebbero attenersi al regime dei giorni alterni previsti per la pulizia delle strade, che sarà comunque garantita.

