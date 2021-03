A Lissone non si cambia: Arosio, Mariani e Fossati restano i cognomi più diffusi E a proposito di nomi dei nuovi nati, Leonardo e Camilla sono i più gettonati del momento, seguiti da Riccardo e Alessandro per i maschi e Sofia e Giulia per le femmine. Tra gli stranieri, i preferiti sono Vasile ed Elena.

Per quanto riguarda i nomi dei bebè, ecco che per i maschi, subito dietro a Leonardo c’è Riccardo, Alessandro, Gabriele e Mattia. La classifica dei nomi femminili è invece guidata da Camilla, a seguire Sofia, Giulia, Ginevra e Vittoria.

Per i nuovi nati stranieri, Vasile è il nome maschile più diffuso nel 2020, seguito da Mohamed, Gabriel, Constantin e Ion. Fra le femmine, Elena precede Maria, Mariya, Tatiana e Mihaela. La popolazione straniera supera il 9% di quella complessivamente residente, il cognome più diffuso sul territorio resta Chen seguito da Ahmed, Hu, Wu e Ndiaye.

Curioso il confronto con i nomi più diffusi a Lissone in generale. Per i maschi, Leonardo non trova posto nei primi dieci (è 32esimo), mentre Andrea si conferma al primo posto (sono 656 gli “Andrea” a Lissone), seguito da Marco, Alessandro, Giuseppe, Francesco, Luca, Roberto, Matteo, Stefano e Davide. Per la prima volta, Giovanni esce dalla “top ten” dei nomi più diffusi ed è 11esimo. Per le femmine, Maria (510) si conferma nettamente il nome femminile più diffuso a Lissone, proprio come accade in Italia. A seguire, ecco arrivare Laura, Francesca, Giulia, Elena, Anna, Sara, Daniela, Chiara e Silvia.

Osservando la classifica generale sui 100 nomi maschili presenti sul territorio lissonese, si nota che alcune varianti straniere, fra cui Thomas e Daniel, oggi sono più diffuse di nomi tradizionalmente italiani quali Cesare, Enzo, Ezio.

All’interno dell’Annuario, viene dedicato uno spazio anche alla classifica dei cognomi più diffusi e, a Lissone, si confermano quelli tipici del territorio brianzolo: Arosio (750), Mariani (663), Fossati (490) precedono Sala, Villa, Colombo, Meroni, Galimberti, Fumagalli e Dassi.

