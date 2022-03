A Lissone c’è “Cenerentola 20 anni dopo”: Irene Carossia sul palco del Terragni La cantante lirica protagonista di uno spettacolo unico nel suo genere che sbarca in città a ingresso gratuito. Un’occasione di riflessione sui diritti negati alle donne, in una trasposizione moderna ed attuale.

“Cenerentola 20 anni dopo” è lo spettacolo scritto, diretto ed interpretato dalla cantante lirica Irene Carossia che ripercorre la fiaba e accompagna il pubblico a conoscere il seguito di quella storia. Uno spettacolo unico nel suo genere che sbarca a Lissone, ad ingresso gratuito, a Palazzo Terragni, dove già in passato Irene Carossia, che è anche direttrice dell’associazione “Musica e Canto”, drammaturga, regista teatrale, danzatrice e coreografa, ha raccolto ampi consensi.

L’occasione s’inserisce nel palinsesto degli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale di Lissone per l’8 marzo. Domenica 20 marzo, alle 16, il palcoscenico lissonese ospita il racconto di Cenerentola, interpretata dalla stessa Irene Carossia che, divenuta donna, conduce alla scoperta di un mondo di scelte imposte, di fraintendimenti, di sogni, ma anche di progetti inaspettati. Una donna che ha lottato ed ha scelto di uscire dalla fiaba per mutare il proprio destino. Il testo, divertente e ricco di dinamismo, nasce da un lungo percorso di analisi delle fiabe dell’autrice. “Cenerentola 20 anni dopo” rappresenta per tutti un’occasione di riflessione sui diritti negati alle donne, in una trasposizione moderna ed attuale in cui Irene Carossia si offre al pubblico con generosa ironia ed eleganza.

