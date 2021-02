Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Lissone 544 domande per i buoni spesa, 349 quelle accolte per 200mila euro Si tratta di uno stanziamento completamente messo a disposizione dal Comune. De buoni concessi, 97 riguardano single, 65 nuclei familiari di due persone, 71 di tre persone, 116 di quattro o più persone.

Sono 544 le domande ricevute fino ad ora dal Comune di Lissone per i buoni spesa alimentari riservati a chi si trova in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Coronavirus. Di queste, 349 sono state accolte e sono in corso di erogazione risorse complessive pari a 200mila euro, uno stanziamento interamente messo a disposizione dal bilancio comunale.

I buoni spesa, interamente finanziati con risorse comunali, sono stati destinati a sostenere i nuclei familiari in situazione di difficoltà; delle 349 domande accolte, 97 riguardano single, 65 nuclei familiari di due persone, 71 nuclei composti da tre persone, 116 nuclei composti da quattro o più persone.

L’entità del buono è stata rapportata al numero di componenti del nucleo, e varia da un minimo di 360 euro (famiglie mono-reddito) ad un massimo di 840 euro (nuclei con almeno 5 persone). È ancora possibile presentare domanda per accedere al sostegno alimentare, seguendo le indicazioni fornite al link https://www.comune.lissone.mb.it/Emergenza-coronavirus-Buoni-spesa-e-carte-prepagate-per-nuclei-familiari-in-difficolta

