A Giussano un numero verde per le segnalazioni sul verde pubblico Servizio di manutenzione del verde pubblico a Giussano: nuovo sistema di raccolta delle segnalazioni tramite il nuovo portale o il numero verde gratuito 800942488.

«Con il nuovo appalto di gestione del verde pubblico - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Giacomo Crippa - abbiamo istituito un servizio per la segnalazione da parte dei cittadini di eventuali problematiche che necessitino un intervento di manutenzione relativo al verde urbano o ai giochi presenti nei parchi pubblici. In questo modo, ogni cittadino può inviare le segnalazioni direttamente alla ditta affidataria del servizio di manutenzione, che provvederà ad analizzarle, in collaborazione con gli uffici comunali, per definire il grado di priorità e programmarne la risoluzione così da garantire un adeguato decoro urbano in tempi congrui» .

È possibile, quindi, segnalare eventuali disservizi attraverso una telefonata al numero verde gratuito 800942488, al quale è possibile lasciare anche un messaggio registrato in caso di segreteria telefonica, oppure scrivere utilizzando il portale appositamente creato a sito www.verdegiussano.it.

Una maschera a tendina presente sul portale permette di scegliere tra diverse tipologie di richieste di intervento come erba alta, mancato diserbo, alberi morti o con rami appesi, problemi di interferenza di rami o siepi con marciapiedi o viabilità o quant’altro venga rilevato dal cittadino. Affinché la segnalazione possa essere esaminata velocemente, è opportuno che vengano fornite indicazioni precise sia sulla zona di intervento indicando la via, il numero civico o dando indicazioni sull’ incrocio per far sì che l’intervento possa essere tempestivo. È opportuno fornire informazioni anche circa la tipologia di richiesta. Proprio per questo motivo e per rendere ancor più chiara la segnalazione, è possibile allegare anche delle fotografie al messaggio.

