A fuoco il tetto di una villa a Mariano Comense, intervengono vigili del fuoco di Seregno e Lazzate Vasto incendio al tetto di una villa martedì sera a Mariano Comense: sul posto tra i primi i vigili del fuoco di Seregno che sono saliti sul tetto per avviare le operazioni. Intervenute squadre anche da Lazzate, Como e Cantù.

L’intervento dei vigili del fuoco di Seregno arrivati tra i primi sul posto e saliti sul tetto con le scale per iniziare le manovre di messa in sicurezza ha evitato forse danni ancora più gravi. Ha pesantemente danneggiato il tetto di una villa l’incendio scoppiato nella serata di martedì 2 marzo a Mariano Comense, in via Carducci.

Incendio Mariano intervento vvf Seregno Lazzate

I danni alla fine si sono rivelati ingenti, fortunatamente non si sono registrati feriti. Dal tetto si è levata una colonna di fumo denso, l’incendio che ha avvolto tetto e sottotetto potrebbe essere partito dal comignolo.



Con i vigili del fuoco di Seregno sono intervenuti mezzi da Lazzate, Cantù e Como.





