A Desio piazza addobbata con i disegni dei bambini contro il razzismo

Desio si è svegliata più colorata sabato 10 febbraio: qualcuno ha appeso nella centralissima piazza Conciliazione, do fronte alla basilica, i disegni dei bambini sulla pace e contro il razzismo. Una risposta al clima di intolleranza che si sta diffondendo un po’ ovunque nel mondo e, in particolare in questi giorni, dopo i fatti di Macerata, anche in Italia.

