A Cavenago “Lavoro al sicuro” nel ricordo di Gabriele di Guida, morto a 25 anni in una azienda di Sulbiate Una serata di sensibilizzazione e un video il 9 luglio: organizza “Gabry nel cuore”, il comitato nato per volontà della famiglia e degli amici del 25enne tragicamente scomparso nel 2019 sul posto di lavoro e dal Comune di Cavenago.

Una serata per parlare, discutere, sensibilizzare sul tema della sicurezza comportamentale sul posto del lavoro nel nome di Gabriele di Guida. L’iniziativa è stata voluta e organizzata da Gabry nel cuore, il comitato nato per volontà della famiglia e degli amici del 25enne tragicamente scomparso nel 2019 sul posto di lavoro e dal Comune di Cavenago. La data è fissata per il 9 luglio a Palazzo Rasini.

«Sarà l’occasione per presentare il video “Lavoro al sicuro” realizzato con il finanziamento Cool Future - prosegue Spiega Ester Intini, la mamma di Gabriele -. Il video è stato realizzato da Matteo Massironi, esperto di Sicurezza comportamentale. Sarà proprio lui a coinvolgere il pubblico durante la serata spiegando e approfondendo i temi legati alla sicurezza sul posto di lavoro: dalla consapevolezza dei rischi, allo stress lavorativo. Il video non verrà proiettato per l’occasione ma sarà pubblicato su tutte le piattaforme social del comune di Cavenago e dei partner dell’iniziativa».

La serata sarà anche occasione per presentare pubblicamente il Comitato e i programmi per il futuro: «Il primo obiettivo è quello di passare da Comitato a associazione. Proseguiremo poi con iniziative sul tema della sicurezza del lavoro perché il nostro scopo è solo uno: non vogliamo più che un figlio esca di casa per andare al lavoro e non torni più a causa di tragedie evitabili».

La serata sarà introdotta dai rappresentanti dell’amministrazione comunale: «L’iniziativa nasce da un percorso intrapreso nel 2019 quando abbiamo partecipato al progetto CoolFuture. - spiega Davide Usai, consigliere con delega alle Politiche giovanili, Partecipazione, Comunicazione e Commercio -. I ragazzi si sono impegnati nel progetto portando avanti il focus della sicurezza sul lavoro. Avrebbe dovuto svolgersi nel 2020 ma ovviamente abbiamo dovuto posticipare. Ci sarà anche Carla Della Torre, sindaca di Sulbiate, il paese dell’azienda dove è morto Gabriele. Il programma prevede una lezione dinamica per coinvolgere i partecipanti. Per noi la nascita del Comitato e il loro impegno su questi temi è un valore aggiunto. Da parte dell’Amministrazione ci sarà sempre tutto il sostegno possibile».

La serata è su prenotazione che può essere effettuata presso la biblioteca, oppure chiamando lo 0295241490 o scrivendo a [email protected] 99 i posti disponibili.

