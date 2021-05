Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A Cavenago centro estivo comunale dal 14 giugno al 6 agosto, tariffe invariate e sarà possibile restare fino alle 18 Per bambini dai 3 agli 11 anni sarà ospitato dal 14 giugno al 3 luglio nelle aule e nel giardino delle scuole medie, mentre dal 3 luglio al 6 agosto presso la scuola dell’infanzia. In corso la procedura negoziata per individuare la cooperativa a cui verrà affidato il servizio.

Anche quest’anno a Cavenago si terrà il centro ricreativo estivo. Ad annunciarlo è stato l’assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione Giacomo Biffi: «Il centro ricreativo estivo aprirà le sue porte a tutti i bambini di Cavenago di età compresa tra i 3 e gli 11 anni (quinta elementare) da lunedì 14 giugno fino a venerdì 6 agosto - ha spiegato -. Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di contribuire economicamente per sostenere i costi del servizio che rimarranno stabili e invariati rispetto agli anni precedenti, non facendo così gravare sulle famiglie gli aumenti derivati dall’emergenza epidemiologica».

La novità di quest’anno è che le attività non si svolgeranno come di consueto nei locali della scuola primaria, che in quei mesi sarà interessata da importanti interventi di efficientamento energetico, ma si terranno quindi dal 14 giugno al 3 luglio nelle aule e nel giardino delle scuole medie, mentre dal 3 luglio al 6 agosto ci trasferiremo presso la scuola dell’infanzia.

Altra novità è l’orario di apertura del servizio che, quest’anno, sarà esteso fino alle 18, fermo restando la possibilità di uscire anche alle 16.30.

«Come previsto dalla normativa stiamo espletando la procedura negoziata per individuare la cooperativa a cui verrà affidato il servizio - chiude Biffi - non appena conclusasi la procedura convocheremo una riunione (presumibilmente tra il 27 e il 29 maggio su piattaforma digitale) durante la quale verranno illustrati tutti i dettagli del progetto di quest’estate oltre che le modalità e le tempistiche per l’iscrizione».

