A casa come a scuola (nonostante il Coronavirus): una pagina di esercizi per studenti delle elementari Cosa far fare a bambini e ragazzi che sono a casa da scuola? La maestra Grazia Mauri ha regalato ai lettori del CittadinoMB qualche idea per riempire le giornate degli alunni di quarta e quinta elementare.

Cosa far fare a bambini e ragazzi che sono a casa da scuola? Il Ministero dell’Istruzione ha dato la possibilità ai dirigenti scolastici, delle scuole in cui le lezioni sono state sospese per l’emergenza sanitaria, di attivare la didattica a distanza, cioè lezioni e compiti da casa che sono già disponibili sul registro elettronico o altre piattaforme.

Intanto, una maestra delle scuole primarie, Grazia Mauri, ha regalato ai lettori del CittadinoMB qualche idea per riempire le giornate degli alunni di quarta e quinta elementare.

Forza allora: scaricate il Pdf allegato, stampate e divertitevi con gli esercizi-gioco (o i giochi-esercizio). CLICCA QUI.

