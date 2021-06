Burago: cassetta per le offerte (Foto by Marco Testa)

A Burago il mistero della cassetta delle offerte scassinata e abbandonata nei campi È stata ritrovata da un agente della polizia locale su segnalazione di alcuni cittadini tra Ornago e Burago. Dovrebbe appartenere a una chiesa, sono in corso verifiche per accertare se siano state presentate denunce.

A rinvenire la cassa l’agente della polizia locale di Burago, Angelo Sala: «La segnalazione mi è giunta da alcuni cittadini che l’hanno intravista in località Cascina Baraggia, al confine tra Ornago e Burago - racconta l’agente -. Giunto sul posto ho visto che si trattava di un armadietto metallico blindato e forzato, e con tre aperture per lasciare la propria offerta, di quelli che si trovano normalmente nelle chiese».

Subito l’agente ha inoltrato la segnalazione per capire da che parte possa provenire: «In primis ho chiamato i carabinieri della compagnia di Vimercate per capire se qualcuno avesse sporto la denuncia per il furto di un oggetto così e risalire alla chiesa interessata - prosegue Sala -, e poi ho contattato il parroco di Burago il quale mi ha detto che avrebbe chiesto agli altri parroci. Al momento però non si sa ancora da dove possa provenire. Dal mio punto di vista non credo che possa essere giunta da un posto troppo lontano».

