A Besana in Brianza grande successo per la vendita benefica di mele e caldarroste La vendita di mele e caldarroste, organizzata lo scorso fine settimana a Besana in Brianza, è stata un successo.

Domenica 31 ottobre e martedì 2 novembre il Coro Valle del Lambro di Besana in Brianza ha organizzato una vendita di beneficenza di caldarroste e mele davanti ai cimiteri di Calò e Vergo Zoccorino. Una parte del ricavato sarà donato all’associazione “Comunità Mamma-Bambino Istituto Pozzi” di Seregno. I due appuntamenti hanno riscosso entrambi successo. Numerosi cittadini hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa per aiutare l’associazione e il Coro Valle del Lambro, mentre si recavano presso i cimiteri delle frazioni per onorare i propri cari defunti, trovando ad accoglierli un clima di cordialità, oltre alle caldarroste tipiche della tradizione brianzola.

Il Coro Valle del Lambro invita inoltre la popolazione agli appuntamenti musicali di dicembre 2021, con gli eventi “L’InCanto del Presepe”, dove il Coro si esibirà in canti sul Natale, meditazioni, letture e musiche organistiche. Il primo appuntamento è in programma l’8 dicembre presso il Santuario Madonna delle Grazie di Rancate di Triuggio. Seguiranno poi uno spettacolo presso la Chiesa parrocchiale di Calò di Besana, in programma l’11 dicembre, e un ulteriore evento fissato per il 18 dicembre 2021 presso la Basilica di Agliate di Carate Brianza.

