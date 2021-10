Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

A 13 anni sconfitta dalla sindrome Ring 14: frequentava la Rodari di Seregno La ragazzina viveva a Lurago d’Erba ed era seguita per la rara malattia che la affliggeva dalla nascita anche all’ospedale San Gerardo di Monza. Sulla sindrome è nata una onlus che è arriva per incentivare la ricerca.

Frequentava la scuola speciale Rodari di Seregno ed era seguita all’ospedale San Gerardo di Monza una 13enne di Lurago d’Erba deceduta a causa di una rara malattia genetica: la sindrome del cromosoma 14 ad anello. La scomparsa è avvenuta a seguito di un rapido peggioramento. Lascia i genitori e una sorella.

Secondo quanto riporta La Provincia di Lecco, la malattia le era stata diagnosticata già durante la gravidanza della madre. «Allora era una malattia di cui si conoscevano pochissimi casi: fin da subito sapevamo quello che ci aspettava, ma il peggioramento e il decesso sono stati repentini: non ce lo aspettavamo. Un colpo duro per tutti noi e per chi la ha amata e conosciuta» dice la mamma.

La malattia, denominata Ring 14, è causata dalla alterazione della 14esima coppia di cromosomi. Per favorire la ricerca contro la sindrome è nata una onlus. Per informazioni è possibile visitare il sito: http://www.ring14.it. «In Italia siamo 40 famiglie: nel mondo poco più di 300 – spiega Stefania Azzali, presidente della onlus – Ogni aiuto è fondamentale per la ricerca e il sostegno alle famiglie» ha detto a La Provincia.

