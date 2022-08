Trenord promuove la possibilità di conoscere la Lombardia, con la formula “Train&Bike”

Prima il viaggio in treno verso le più belle località della Lombardia, poi l’immersione nella natura con una pedalata in completo relax o un’escursione su percorsi più impegnativi: è la formula di “Train&Bike”, iniziativa ideata da Trenord nel programma di promozione turistica “Gite in treno”. Grazie a “Train&Bike”, il biglietto ferroviario consente di usufruire di sconti dedicati per il noleggio di biciclette ed e-Bike in punti convenzionati in alcune delle più belle località turistiche in Lombardia, per una gita su due ruote all’insegna della sostenibilità.

“Train&Bike”: queste le mete delle possibili gite

I sentieri della Valchiavenna, le sponde dei laghi d’Iseo e Garda, i paesaggi fluviali del Parco Adda Sud, i centri città e le bellezze situate nelle vicinanze di Bergamo, Varese e Mantova sono le destinazioni degli itinerari proposti da Trenord, che vogliono anche valorizzare le attività commerciali sul territorio. Per usufruire delle agevolazioni, basta presentare agli store il biglietto del treno convalidato in giornata. Per tutte le iniziative, è necessario prenotare la bicicletta almeno 48 ore prima del viaggio. I contatti dei negozi convenzionati sono disponibili, insieme a tutte le informazioni utili, nella sezione Bike & Trekking dell’App e del sito Trenord: https://www.trenord.it/giteintreno/biketrekking/.

“Train&Bike”: la finalità è promuovere un turismo di prossimità

Le proposte sono comprese nel programma “Gite in treno”, ideato da Trenord per favorire un turismo di prossimità e sostenibile alla scoperta delle bellezze della Lombardia. Le informazioni sugli itinerari, che includono proposte di sport, cultura, divertimento, relax, sono disponibili al link //www.trenord.it/giteintreno, e sull’App.