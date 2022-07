Partita del cuore a Monza: in campo il 7 settembre allo U-Power Stadium

La Nazionale italiana cantanti torna a Monza dopo vent’anni. La compagine all stars capitanata da Enrico Ruggeri sarà protagonista della trentunesima edizione della Partita del Cuore, che si disputerà il 7 settembre, alle 21, all’U-Power Stadium. «Per noi è un onore ritornare a Monza dopo due decenni, sempre all’insegna della solidarietà – spiegano dalla Nazionale cantanti – e sarà ancora più emozionante farlo sul campo del rinnovato stadio del Monza da Serie A».

Partita del cuore, il ricavato per il Maria Letizia Verga

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura delle leucemie pediatriche, ma non solo. «Quello con il Comitato Maria Letizia Verga è un rapporto ormai trentennale – continuano dalla Nazionale cantanti -. Proprio il ricavato dell’ultima partita svolta in città fu destinato alle attività del Comitato Verga. Poi recentemente abbiamo conosciuto anche un’altra eccellenza monzese: la cooperativa La Meridiana, e subito ci siano convinti della volontà di aiutare anche i progetti di sostegno a favore delle persone affette da Malattia di Alzheimer, accolte nel Paese ritrovato. In collaborazione con il Segretariato sociale della Rai abbiamo scelto di sostenere queste due importanti realtà».

Partita del cuore: presenti Totti, Cattelan, Ruggeri e Morandi

I biglietti per assistere alla partita saranno in vendita on line entro la fine di luglio sul circuito di VivaTicket, al costo di 5, 10 e 15 euro, in base ai posti scelti. In queste settimane si stanno definendo i nomi che formeranno le squadre che si affronteranno sul campo del Brianteo. Hanno già risposto all’appello, oltre a Ruggeri, anche Gianni Morandi, Alessandro Cattelan e Francesco Totti. «Stiamo cercando di allestire al meglio le due squadre, per offrire ai 15.000 spettatori dello stadio uno spettacolo di grande sport. Vogliamo che siano incuriositi dai nomi dei giocatori in campo, ma soprattutto dal desiderio di sostenere due progetti importanti come quelli del Comitato Maria Letizia Verga e La Meridiana».

Sulla Rai la pubblicità della Partita del Cuore

La squadra avversaria della Nazionale cantanti si chiamerà Charity Team 45527, che sarà anche il numero di telefono a cui si potranno fare donazioni tramite sms, per contribuire anche telefonicamente, a sostenere le attività del Comitato Verga e del Paese ritrovato. Dal 1 al 7 settembre le reti Rai sponsorizzeranno con una campagna pubblicitaria ad hoc la partita del 7 settembre. Nei suoi quarantuno anni di vita la Nazionale cantanti ha raccolto 100 milioni di euro destinati in beneficenza.