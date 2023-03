Vvt Seregno a Caorle per gli Europei di duathlon

Un week end intenso per il gruppo di Vvt Seregno che ha richiamato a Caorle atleti da tutta Europa per i campionati europei di duathlon.

Europei di duathlon: Omar Tawfek nel duathlon classico

Sabato 18 marzo erano in gara gli atleti sulla distanza sprint e quelli del paratriathlon, mentre domenica 19 marzo, il portacolori di Vvt Omar Tawfek si cimentava nel duathlon classico, ovvero 10 chilometri di corsa, 40 di bicicletta e 5 di corsa.

Tawfek, ha patito mentalmente il circuito multilap con quattro giri di corsa, due di bicicletta e due di corsa.

Duathlon: prossimo appuntamento gli Italiani di Quinzano d’Oglio

Ha chiuso la prova al sesto posto nella categoria 30-34 anni, il secondo degli italiani, Marco Gallina, che ha tagliato per primo il traguardo. Il prossimo impegno per gli atleti seregnesi saranno i campionati italiani di duathlon classico no draft che si terranno a Quinzano d’Oglio in provincia di Brescia il 16 aprile. Una menzione speciale merita Elena Porta che alla prima edizione del duathlon cross sulla distanza atipica di Mandello del Lario (10 km corsa, 15 km mountain bike con 500 metri di dislivelli e 2,5 km corsa), ha conquistato il primo posto di categoria M4, mettendo alle spalle, la neo campionessa italiana di categoria.