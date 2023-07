Triathlon, Murero bis da protagonista a Lecco: «L’anno scorso avevo vinto come outsider»

Federico Murero (Tri Team Brianza – Lissone) da protagonista nella gara sprint di Triathlon a Lecco. Dopo aver vinto il triathlon internazionale di Bardolino ed essersi classificato al decimo posto nel Campionato Italiano di triathlon olimpico ad Alba Adriatica, Murero ha conquistato il primo posto a Lecco in una gara alla quale erano presenti 350 atleti caratterizzata da tre frazioni: nuoto di 750 metri, bici da 20 chilometri e corsa di 5 chilometri.

Seregno Triathlon atleti VTT a Lecco 2023

Triathlon, Murero bis da protagonista a Lecco: vantaggio nella frazione di corsa

Dopo il successo dello scorso anno, Murero ha concesso il bis prendendo il largo nella frazione di corsa e chiudendo con il crono di 52’52”. Dietro di lui Federico Spinazzè (Silca Ultralite) in 53’41” e Lorenzo De Gregorio (Granbike Triathlon) in 53’24” che ha preceduto di 20” Simone Ceddia, altro atleta TTB.

“L’anno scorso avevo vinto a Lecco come outsider, mentre quest’anno sono partito con la consapevolezza di poterlo fare soprattutto perché in stagione ho vinto altre gare, come a Bardolino – ha detto Murero all’arrivo – Sono contentissimo perché nell’albo d’oro di questa gara tanti campioni hanno scritto il loro nome. Sono cinque anni che faccio triathlon, io e il mio allenatore ci abbiamo sempre creduto, la motivazione c’è stata sin dal primo minuto, ma vincere non è mai facile”.

Triathlon di Lecco: i risultati dei brianzoli

Da Lecco sono tornati in sede con medaglie al collo Giorgia Marina Caccamo (bronzo, Cat.M3), Virginia Rizzi (oro, M5), Daniele Meroni (argento, M1), Marco Sfranzione (oro, M3), Alessandro De Ponti (oro) ed Elia Finazzo (argento) entrambi Cat.S1; Luca Spagnotto (bronzo, S3), tutti TTB Lissone. Quindi due atlete VTT (Valxer Triathlon Team-Seregno) nella gara femminile dove si è imposta Tania Molinari (Piacenza Trivittorino): Michaela Bottigelli (bronzo, M3) e Diletta Falconieri (argento, S4) e, quindi, due giovani, categoria Youth B, Riccardo Cofferati (oro) e Matteo Ponti (bronzo), società NPVaredo.