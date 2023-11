Triathlon: i podi di Team Brianza Lissone e NPV Varedo

Con le gare a Manerba del Garda e a Lodi si sono conclusi la Coppa Lombardia Age Group e il Trofeo Giovani e Giovanissimi 2023. I punti assegnati nell’ultima tappa hanno confermato le posizioni di vertice, senza nessuno scossone dell’ultimo momento.

Triathlon: Coppa Lombardia e Federico Murero

Per la Coppa Lombardia, articolata su sette gare disputate in altrettante località della regione, il primo posto è stato conquistato dal Triathlon Team Brianza di Lissone che anche nel Duathlon sprint di Manerba del Garda, ultima tappa del circuito, ha festeggiato oltre alla conquista del Trofeo la settima vittoria stagionale di Federico Murero, il decimo posto assoluto di Riccardo Dossi (primo nella categoria S3) e nella categoria M1 maschile il secondo di Andrea Pedoto e in quella femminile il settimo di Emanuela Morelli.

Lissone Triathlon Murero a Cernobbio 2023

A Manerba del Garda, Murero ha conquistato la settima vittoria stagionale nella specialità triathlon sprint (è campione lombardo in carica per aver vinto lo scorso 20 luglio la gara a Cernobbio) e con il crono di 51’36” ha preceduto Marco Corti (Team Zerotrenta) 54’48 e il romagnolo Andrea Sanguinetti in 51’51”. Nella classifica finale del Trofeo Lombardia Age Group il TTB Lissone (dal 1992 è presieduto da Maurizio Mariani) con punti 3102 ha preceduto, nell’ordine, Rho Triathlon Club (1994 p.ti), Venus Triathlon Academy di Iseo (1932 p.ti). Il Valxer Triathlon Team di Seregno si è posizionato al nono posto assoluto.

Triathlon: la classifica Giovanissimi

La classifica Giovanissimi ha premiato NPV Varedo sul gradino più alto del podio con 5.235 punti, con Invictus Team di Grumello del Monte al secondo posto con 3.080 punti, su CUS Pro Patria Milano con 2.859 punti, al quarto posto il Triathlon Team Brianza di Lissone con 2.770, e il Friesian Team Caronno Pertusella con 2.153.

Nella classifica a punti Giovani, il Cus Pro Patria Milano si è confermato al primo posto con 3.412 punti, su Invictus Team con 2.963, seguito dalla DDS di Settimo Milanese 2.648, al quarto posto Krono Lario Team di Olginate con 2.145 punti e al quinto NPV Varedo con 1.619.