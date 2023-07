Triathlon: Bergamin e Murero campioni lombardi Sprint

Fantastica impresa di Giulia Bergamin e Federico Murero: a Cernobbio i due atleti del TTB Lissone hanno vinto il titolo di campione lombardo triathlon sprint. La gara si è disputata sui classici tre percorsi: 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo su di un circuito completamente pianeggiante da Cernobbio a Como e infine 5 km di running sul percorso disegnato nel territorio di Cernobbio.

Triathlon: a Cernobbio Murero fa il bis e realizza il sogno di “vincere dominando in solitaria”

Federico Murero ha vinto la prova maschile con il tempo di 54’10” dopo aver inflitto a Matteo Bonalumi (Invictus Team) secondo classificato un distacco di 1’18”. Nel settore femminile la piacentina Tatiana Molinari ha fatto registrare il miglior tempo su tutte superando la valdostana Matilde Salati e la bravissima Giulia Bergamin che gareggia nella categoria YB. Più che giustificata la gioia dei due atleti del TTB Lissone al momento di indossare la maglia di campione lombardo triathlon sprint.

Per Murero è il secondo anno di fila e l’atleta dopo la premiazione ha aggiunto: “Sognavo di vincere una gara dominandola in solitaria e il sogno si è concretizzato a Cernobbio. C’è poco da aggiungere: è bello e ti stimola a lavorare ancora più a fondo. Ora mi concedo un po’ di scarico per poi riprendere a spingere nelle gare in calendario nelle ultime settimane di agosto”.

Triathlon: Bergamin già protagonista a Lovanio

Nella gara di Cernobbio, Giulia Bergamin ha confermato di possedere indubbie doti tecniche per emergere in sport multidisciplinare come il triathlon. L’atleta del TTB Lissone peraltro era reduce dalla brillante prestazione di Lovanio dove aveva vinto l’argento nei campionati italiani giovanili categoria YBF e collaborato anche a far vincere alla Lombardia la Coppa delle Regioni nel Festival del triathlon Giovanile inserita nella squadra Youth completata da Marco Perrella e Daniele Moruzzi (entrambi Cus Pro Patria Milano) e dalla generosa Sara Baldo, talentuosa atleta tesserata alla VPVaredo, che nel campionato italiano a Lovadina aveva vinto l’argento nella categoria YAF.