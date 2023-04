Tre giorni di sport all’autodromo di Monza con l’Ussm: 30 sport in pista

Aprirà venerdì 28 aprile, in autodromo, il Monza Sport Festival, la manifestazione organizzata per la 46esima volta dall’Ussmb, l’Unione delle società sportive Monza Brianza, in collaborazione con il Comune.

La prima giornata sarà dedicata alle scuole con la possibilità per gli alunni di provare le discipline sportive proposte dalle società partecipanti (una sessantina per oltre trenta sport rappresentati). La Federazione motociclistica italiana organizzerà incontri di educazione stradale con spiegazioni, dimostrazioni ed esercizi per gli alunni.

Sabato 29 e domenica 30 aprile le porte del tempio della velocità si apriranno gratuitamente dalle 9 alle 18 per i visitatori che potranno assistere a gare, prove, dimostrazioni dei più svariati sport. Tra i diversi eventi in calendario, Federmoto proporrà sabato l’iniziativa “1973-2023: 50 anni in moto per la sicurezza”, a mezzo secolo dalla scomparsa proprio sulla pista monzese dei piloti Renzo Pasolini e Jarno Saarinen. Previsti un talk show sulla sicurezza alle 10.30, la parata in pista “FMI Day” alle 14.30, un incontro sempre sulla sicurezza alle 16 al quale sono stati invitati anche i parenti dei piloti scomparsi.

Sport Festival Ussmb in autodromo: gli highlight

Tra i debutti al Festival c’è da segnalare quello della kickboxing targata Federkombat con un allenamento aperto a bambini e adulti, dimostrazioni di combattimento con una selezione di atleti del Team Lombardia. Coni Monza Brianza ha organizzato per sabato alle 9.30 un incontro rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche sulla “Riforma dell’ordinamento sportivo”.

Brianza per il Cuore invita tutti domenica alle 10 (con ritrovo alle 9) a una camminata di 5 chilometri nel verde dell’autodromo. Dedicato ai più piccoli il concorso di disegni indetto dal Panathlon Club Monza Brianza che si svolgerà sabato. Unicef allestirà una mostra- evento con i lavori degli alunni di alcune scuole di Monza e Brianza nel Palazzo della Regione all’interno dell’autodromo.

Sport Festival Ussmb in autodromo: apertura e gare

L’inaugurazione è prevista nella mattinata di sabato alla presenza di esponenti regionali e nazionali dell’organizzazione. Domenica si terranno una lettura scenica e un concerto curati dagli studenti. All’interno del Monza Sport Festival vi saranno anche competizioni di valenza regionale e nazionale. Tra queste: sabato 29 aprile il campionato di High Jump della Fisr (Federazione italiana sport rotellistici) organizzato da Astro Roller Skating, la 91° edizione della Medaglia d’oro Città di Monza e il 46°Trofeo Angelo Schiatti destinati alla categoria juniores maschile organizzati dal Pedale Monzese.