Torna la 10K di Monza, la corsa “popular” nelle vie del centro

Un sabato sera tutto di corsa. Il 30 settembre torna dopo tre anni di assenza la 10K di Monza, la corsa che attraversa le vie del centro storico cittadino. Giunta alla sua tredicesima edizione è organizzata da Stramilano Running Club e dall’associazione ASD Silvia Tremolada che animerà la serata con i suoi ragazzi super sportivi.

Torna la 10K di Monza: due percorsi, pettorale con microchip per tracciarsi

Due i percorsi previsti, entrambi con partenza da piazza Carducci: uno di 5 km (con il via dato alle 20) e uno di 10 km (che partirà alle 21). Dopo aver percorso le strade libere dal traffico e rese ancora più suggestive dalle luci autunnali della sera, i partecipanti ritorneranno nuovamente in piazza Carducci.

La 10K è un evento “popular”, ovvero non si tratta di una gara competitiva, ma di una corsa aperta a runner di ogni livello che potranno mettersi alla prova e sfidare se stessi. Infatti, il pettorale contiene un chip di cronometraggio che permette di tracciare la performance di ciascuno.

Torna la 10K di Monza, inserita sempre nel Trofeo MonzaCorre

Il percorso, comunque, non è stato scelto solo per il suo fascino storico. L’intero tracciato è stato misurato e certificato A.I.M.S. (Association of International Marathons and Road Races) con tanto di attestazione firmata da Pier Luigi Omodeo Zorini, misuratore di livello A.

«Siamo particolarmente felici di questa ripartenza – hanno dichiarato il sindaco Paolo Pilotto e l’Assessore allo Sport Viviana Guidetti – la 10K fa parte del Trofeo MonzaCorre che premia i migliori risultati ottenuti dalle società e dagli atleti che partecipano alle quattro manifestazioni podistiche identitarie della nostra città (Monza-Montevecchia; Monza Resegone, Monza21 Half Marathon già Mezza di Monza). Inoltre, questa manifestazione rappresenta un’ulteriore possibilità per far conoscere le bellezze della nostra città ai partecipanti, in quanto il suo percorso si snoda completamente all’interno delle vie cittadine».

Torna la 10K di Monza, come iscriversi online o in piazza

Per iscriversi alla 10k occorre collegarsi al sito www.endu.it (che accetta le adesioni fino al 29 settembre) oppure si può fare riferimento ai punti vendita ufficiali (consultabili sul sito). Sabato 30 settembre dalle 15 alle 19.30 un apposito stand in piazza Trento e Trieste riceverà ulteriori iscrizioni.

Torna la 10K di Monza, Villaggio Expo in centro con postazione massaggi e Pastaparty

Sempre nella piazza del comune sarà allestito un villaggio Expo che funzionerà anche dopo la corsa con una serie di servizi offerti ai partecipanti. Ci saranno, tra l’altro, una postazione per massaggi defaticanti, un Pastaparty, espositori che faranno conoscere e provare i propri prodotti.