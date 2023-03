Tiro con l’arco, terzo posto per Arcieri del Sole Solaro e Burarco Vimercate

Nei Campionati italiani indoor disputati a Rimini con 1300 atleti presenti sulle linee di tiro, grande prestazione degli atleti affiliati ai team Arcieri del Sole di Solaro e Burarco Vimercate.

Tiro con l’arco: tutti i risultati dei brianzoli a Rimini

In particolare nell’arco nudo sono salite sul terzo gradino del podio, nel settore femminile, Burarco Vimercate (Marina Mostardini, Elisa Poschini, Maria Giuseppina Varisco); in quello maschile gli Arcieri del Sole di Solaro (Gianluigi Alberti, Adriano Fabbian, M.Egidio Volpi). Nelle fasi del Campionato con in palio il titolo assoluto, le atlete del Burarco nei quarti di finale hanno perso con Arco Sport Roma (5-4) mentre gli uomini del Sole di Solaro hanno tenuto i tifosi brianzoli con il fiato sospeso fino all’ultima freccia. Dopo aver passato il primo turno vincendo allo spareggio per 26 a 25 sugli Arcieri Rocca Flea, in semifinale hanno ceduto alle Frecce Apuane (25 a 27) mentre nella finalissima il Medio Chienti ha avuto la meglio per 6-0.

Tiro con l’arco: allieve, secondo posto Burarco Vimercate

Nel compound squadre allieve secondo posto di Burarco Vimercate (Marina Spinelli, Barbara Trevisanut, Camilla Brioschi) 1507 punti e primo posto, con punti 1640, per gli Arcieri Balestrieri di Spinea. Nella categoria ragazze il titolo è stato vinto da Veronica Pavin (Tolmezzo) con 549 punti con Claudia Nardecchia di Burarco (537 punti) al secondo posto.

Nei campionati assoluti erano presenti numerosi atleti affiliati a società della Brianza tra loro sette si sono posizionati nei top ten. Sono con l’ottavo posto assoluto nell’arco olimpico, Alessio Mangerini (A.del Sole Solaro) e Tanya Giaccheri (Aeronautica Militare-Bosco delle Querce Seveso); nella categoria ragazzi Timoteo Tashi Bestetti (Pol.Besanese) al nono posto. Quindi tre atleti di Burarco: nella compound Christian Pomarico nono negli allievi; Mirko Lacapra quinto nei ragazzi e Bianca Armillotta ottava nelle ragazze; nell’arco nudo Cecilia Padovan (A.del Sole Solaro) sesta nelle juniores.