Tiro con l’arco, Stucchi è campionessa della Coppa Italia Master over 50

Amalia Stucchi (Arcieri Bosco delle Querce – Seveso) ha portato in Brianza un titolo nazionale: a Castenaso (Bo) si è classificata al primo posto nella Coppa Italia master Over 50 – divisione arco compound. Superate le qualifiche, Amalia nella poule finale (ammesse solo 4 atlete in base ai punteggi) con 110 punti ha vinto il titolo, superando di un punto Laura Toaiani (Arc.Del Roccolo), di tre Patrizia Fusciani (Riccione); quarta classificata Miriam Golfetto (Arc.del Castello) con 194 punti. A Gallarate, gli arcieri brianzoli hanno vinto 5 medaglie individuali, due sono tesserati alla Polisp.Besanese di Besana B.za e hanno gareggiato nell’arco olimpico: sono Sara Patri (Cat.senior) che ha vinto l’oro e Massimo Durante (master) il bronzo. Nell’olimpico, l’atleta senior Daniela Sangiorgio (Arc.del Borgia – UsmateVelate) ha vinto l’argento e Francesco Toso (Comp.Arc.del Sole Solaro) il bronzo nei master. Infine Dimitri Casacci (Bosco delle Querce) è salito ancora una volta sul podio dell’arco nudo, portandosi a casa la medaglia d’oro.

La palestra di Cardano al Campo ha ospitato due gare interregionale alle quali hanno preso parte numerosi atleti della Brianza. In quella riservata agli arcieri adulti, ennesima vittoria nell’olimpico della medese Tanya Giaccheri (Aeronautica Militare); gli atleti della Comp.Arcieri del Sole Solaro hanno vinto un oro (Adriano Fabbian – arco nudo – master) e due d’argento; un argento anche di atleti della Polisportiva Besanese e della società Bosco delle Querce – Seveso. Nella prova dedicata ai giovani ,la Comp.Arc.del Sole ha vinto tre medaglie d’oro con Chiara Porro, olimpico, giovanissime; Cecilia Padovan, a.nudo, junior; Federica Gobbato, a.nudo, allieve e una d’argento (Asia Grosso, olimpico, junior). La Polisp.Besanese una di bronzo con Camilla Agrati olimpico, allieve e la società Bosco delle Querce presentatasi sulle linee di tiro con 17 giovanissimi atleti, l’argento con Giorgia Nashira Bottan, olimpico, giovanissime.