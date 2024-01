Tiro con l’arco, la Brianza brilla nelle prime gare del nuovo anno solare

La stagione 2024 si è aperta con tre gare incluse nel ranking nazionale e numerosi arcieri della Brianza hanno approfittato per raccogliere punti da aggiungere alle proprie classifiche in modo da poter essere ammessi ai campionati italiani indoor. Questo è il bottino di medaglie vinte nella prima gara organizzata a Canegrate dagli Arcieri del Roccolo: 14 individuali (7 oro, 5 argento, 2 bronzo) e una d’oro dalla squadra Senior femminile Bosco delle Querce-Seveso; quindi otto individuali nella gara giovanile disputata a Canegrate (4 oro, 3 argento, 1 bronzo) e una d’argento dalla squadra Allieve di Seveso. Infine, nella gara di Assago organizzata dall’Asd Tiro con l’arco The Bowmen: 7 individuali (2 argento, 5 bronzo) e 4 dalle squadre (3 oro, 1 argento).

Tiro con l’arco: Tanya Giaccheri in grande spolvero

Nell’indoor di Canegrate, Tanya Giaccheri (Cs Aeronautica Militare) ha inaugurato la nuova stagione vincendo due medaglie d’oro: una individuale nell’arco olimpico dove ha preceduto Beatrice Prandini e Beatrice Bocca (entrambe tesserate alla società Bosco delle Querce di Seveso) con le quali ha poi vinto l’oro a squadre. Quattro medaglie d’oro hanno premiato l’importante prestazione degli arcieri della Burarco Vimercate. Sono Andrea Brambilla (olimpico) e Camilla Brioschi (compound) entrambi Juniores; quindi Claudia Nardecchia (Allieve) e Marta Sannicandro (Ragazze) nel compound. Oro anche per Francesco Sgura che ha contribuito a far vincere l’oro alla squadra Master Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza. Medaglia d’oro anche per la squadra Allieve della Burarco. Da Canegrate sono tornate in sede con al collo medaglie d’oro conquistate nella gara giovanile, settore arco olimpico, Beatrice Bocca (Bosco delle Querce – Junior), Greta Ormenese (Allieve) e Arianna Ermolino (giovanissime) della Polisportiva Besanese di Besana Brianza; Daniele Magni (compound, giovanissimi – Burarco). Infine nella gara di Assago medaglie d’oro sono state vinte dalle squadre di Monza e della Brianza nell’olimpico Senior maschile e femminile e nella categoria Master maschile.