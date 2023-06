Tiro con l’arco: Giaccheri campionessa lombarda, tutti i titoli brianzoli a Gussago

Grande festa a Seveso per Tanya Giaccheri (A.Bosco delle Querce-Aeronautica Militare) che a Gussago, nella gara organizzata dalla Compagnia Arcieri Bresciani con in palio i titoli di campione lombardo divisione arco olimpico, ha conquistato con la undicesima vittoria in questa stagione il titolo di campionessa lombarda categoria Senior. Chiara Pavone, altra atleta del team di Seveso, è rimasta ai piedi del podio nella stessa categoria ma si è prontamente rifatta conquistando il primo posto con la squadra completata da Giorgia Rota e da Tanya Giaccheri.

Tiro con l’arco, i brianzoli a medaglia a Gussago

Monza Tiro arco Podio 1 Marenghi 3 Canzi

A Gussago, altri arcieri brianzoli hanno vinto il titolo individuale. Sono Matteo Villa (Polisp.Besanese – Besana B.) negli Junior e Massimo Marenghi (Arco Monza e Brianza) nei Master. Non solo: in quest’ultima categoria Maria Carla Corti (Polisp.Besanese) ha vinto l’argento e Simone Canzi (Arco Monza e Brianza) il bronzo. Le eccellenti performance degli arcieri brianzoli hanno portato anche alla vittoria nelle competizioni squadre Master sia quella monzese che ha schierato Massimo Valenti con Marenghi e Canzi; sia quella di Besana dove la Corti è stata affiancata da Monica Redaelli e Letizia Muzzupappa. Ottimi risultati anche per Matteo Villa che all’oro individuale ha aggiunto quello a squadre Junior con al fianco Andrea Brotto e Francesco Sinigaglia. Il dominio delle squadre brianzole è stato completato dalla vittoria di quella Senior della Comp.Arcieri del Sole di Solaro con Alessio Mangerini, Andrea Beraldo e Luca Alberti.

Tiro con l’arco: i titoli giovanili

A Gussago sono stata disputate anche le gare dell’arco olimpico con in palio titoli giovanili. Camilla Agrati (Polisp.Besanese) ha vinto l’oro nelle Allieve e l’argento individuale assoluto; nella categoria Giovanissime Greta Paio e Irene De Martis (Arc.del Sole–Solaro) hanno vinto rispettivamente l’oro e il bronzo. Infine le squadre della Polisportiva Besanese hanno vinto l’oro con le allieve, l’argento con le giovanissime e il bronzo con le ragazze; e la Compagnia Arcieri del Sole Solaro l’oro con le Giovanissime.