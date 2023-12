Tiro con l’arco: Giaccheri domina a Cassano e Nuvolento

Non appena da un test a Tirrenia organizzato da Fitarco al quale erano presenti 21 arcieri azzurri, Tanya Giada Giaccheri di Meda (atleta con il doppio tesseramento: Centro Sportivo Aereonautica Militare – Bosco delle Querce Seveso) ha aggiunto al suo personale palmares due vittorie, portando a “quota 23” quelle vinte nel 2023. L’atleta brianzola ha vinto infatti di fila due gare e in diverse specialità, la prima a Cassano D’Adda (indoor con paglioni a 18 mt), la seconda a Nuvolento nella impegnativa H&F (tiro di campagna). A Cassano d’Adda in una gara interregionale inclusa nel ranking, la Giaccheri si è imposta nella divisione arco olimpico, categoria senior, al termine di un avvincente confronto con Elena Fustinoni (Arc.dell’Airone Turate) ha totalizzato 563 punti, ben 27 in più rispetto alla atleta comasca. Al terzo posto si è posizionata la seniores Chiara Pavone: poliedrica atleta della Società Bosco delle Querce che sempre a Cassano ha vinto il bronzo individuale nell’arco nudo e l’oro con la squadra completata dalla Giaccheri e da Giorgia Rota.

Tiro con l’arco: Gaccheri domina e gli altri medagliati

In questa gara inoltre Alberto Duci (Senior – Arc.Del Borgia UsmateVelate) ha vinto l’argento nell’olimpico e nell’arco nudo Beatrice Bocca (Allieve – Bosco delle Querce) il bronzo, Simona Biella (Master – Polisp.Bellusco Sez.Tiro con l’arco) l’oro. Medaglia d’argento nel compound per la squadra senior femminile di Seveso (Beatrice Prandini, Giorgia Rota, Amalia Srucchi). A Nuvolento, nella manifestazione H&F organizzata in località Pulè dagli Arcieri Audax Brescia, la Giaccheri con una prestazione di elevato spessore tecnico, si è imposta nell’olimpico. Da evidenziare altresì il terzo posto di Alessio Mangerini (Comp.Arcieri del Sole – Solaro) ottenuto nel settore dove erano presenti alcuni atleti azzurri. A Gallarate, in una gara interregionale indoor, organizzata dalla Compagnia Arcieri Monica, Sara Petri (Polisp.Besanese-Besana B.za) ha vinto l’argento nell’olimpico, Cat.Senior; gli Arcieri della Compagnia di Monza e della Brianza hanno vinto due medaglie individuali d’oro nella prova di arco nudo con i senior Alessia Passoni e Nicola Gasbarro, quindi una d’argento con la squadra senior composta da Andrea Ballo, Attilio Vignola, Denis Giuseppe Benedetti.