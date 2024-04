Sport invernali: i risultati di Laura Calissoni e Davide Maffeis

Finale di stagione da protagonisti per i fondisti Laura Calissoni Colnaghi e Davide Maffeis del Gs Camosci Seregno. Nel Centro fondo di Campolongo di Rotzo, sull’Altopiano dei Sette Comuni, organizzata dal Gs Alpini Asiago si è disputata la prova finale di Coppa Italia Master e Amatori (sui 15 km maschile e 10 km femminile con partenza individuale) alla quale quest’anno era abbinato il Campionato Italiano Master in tecnica libera, la Calissoni Colnaghi (è di Aicurzio) ha vinto il titolo italiano 10 km in tecnica libera ed ha conquistato anche il primo posto nella Coppa Italia Master categoria F4, mentre Maffeis di Seregno (cat.Master 1) quinto nella gara che assegnava il tricolore ha concluso al secondo posto la Coppa Italia.

Per le categorie femminile la gara assoluta sui 10 km è stata vinta dalla atleta classe 2004 Elisa Segafredo (SC Gallio), che ha portato a casa la vittoria anche nella categoria Amatori Femminile, seguita da Camelia Ana Csernescki (Brixia Sci) a 32”, che si è imposta tra le Master F1, e Michela Farina (Sottozero Nordic Team) a 1’12”, salite sul gradino più alto del podio tra le Master F2 e, quindi, da Elisabetta Amici (Valsassina) e Laura Calissoni (Camosci Seregno) prime rispettivamente nelle categorie Master F3 e Master F4.

Sport invernali: altri risultati

Nella 15 km maschile il Team Futura ha fatto segnare una doppietta grazie a Riccardo Mich e Marco Mosconi. I due fondisti trentini si sono imposti rispettivamente anche nelle categorie Master M1 e Master M2. Più che positiva la prestazione di Maffeis che nella classifica generale della Coppa Italia, dopo aver totalizzato 390 punti, si è posizionato alle spalle di Giovanni Erbotto (Sottozero Nordik Team) con 465 punti.

Al termine delle gare, si è svolta la premiazione delle classifiche finali. I premi messi a disposizione dalla FISI sono stati assegnati ai primi 3 classificati delle 11 categorie previste dal regolamento

La Coppa Italia Master era distribuita su otto prove (3 skiroll e 5 con gli sci stretti) ed era iniziata il 2 luglio 2023 con la gara di skiroll a Lazzate, Era proseguita poi a Bobbio Penice e Monte Bondone per lo skiroll. Le gare di sci si sono disputate nelle località di Folgaria Passo Coe, Passo Lavazé e Campolongo.