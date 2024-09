Skiroll, la Polisportiva Team Brianza Lissone strappa applausi a Valdobbiadene e Polcenigo

A Valdobbiadene (Treviso) e Polcenigo (Pordenone) si sono disputate l’undicesima e dodicesima tappa del circuito di Coppa Italia NextPro di skiroll, nelle quali gli atleti della Polisportiva Team Brianza di Lissone hanno affrontato concorrenti provenienti da diverse regioni, persino da Sicilia, Lazio, Abruzzo ed Emilia Romagna. Nella Sprint (1,6 chilometri in pattinato), Camilla Crippa al rientro dai campionati mondiali ha conquistato il sesto posto (terzo nella categoria U20), Valeria Pagani il dodicesimo, Angelica Mariani il quattordicesimo; nel settore maschile diciassettesimo Furio Agradi, ventitreesimo Gianluca Corsini e ventottesimo Romeo Cesana.

Skiroll: Camilla Crippa si mette in bella evidenza tra le Assolute

Camilla Crippa, prima a sinistra, sul podio della categoria U20

A Polcenigo, gara in salita in tecnica classica, la società lissonese ha schierato dodici atleti. Nella mass start (per tutte le categorie percorso di 5,8 chilometri) ottima prova di Arianna Forzatti nella U16: l’atleta monzese ha chiuso al quarto posto a 55″ dalla vincitrice, la trentina Beatrice Lissoni, sfiorando il podio per soli tre secondi appannaggio della laziale Giulia Semproni; quattordicesimo posto per Sofia Forzatti. Nell’analoga categoria maschile quarto posto anche per Carlo Mariani a 1’03″ dal vincitore, il trentino Federico Sartori. Nella Assoluta femminile, Camilla Crippa ha ottenuto un ottimo quinto posto, il secondo nella categoria U20, a 45″ da Anna Maria Ghiddi, protagonista nei recenti mondiali con due ori e vincitrice della Coppa del Mondo; diciannovesimo posto per Valeria Pagani e trentaquattresimo per Angelica Mariani. Nel settore maschile cinquantacinquesimo Furio Agradi, sessantesimo Alessandro Biella, sessantaduesimo Gianluca Corsini, sessantasettesimo Gabriele Biella, sessantottesimo Marco Forzatti, ottantesimo Romeo Cesana.

Skiroll: la soddisfazione del dirigente Carlo Salvioni

«È stata una trasferta positiva -commenta Carlo Salvioni, dirigente della Polisportiva-: abbiamo raccolto punti per consolidare il sesto posto nella classifica per le squadre e nella prova in salita abbiamo posizionato tre giovani nei primi cinque in altrettante gare e Crippa al secondo tra le U20. Tutto questo è frutto del lavoro fatto nel periodo estivo con uscite serali alla Colma, Ghisallo e in Valsassina. Un grazie va ai tecnici Simone Ripamonti, Furio Agradi ed a Valeria Pagani sempre pronta supportare il gruppo giovani nonché ai nostri partner che ci sostengono, per cui riusciamo a seguire un calendario con gare di prima fascia».