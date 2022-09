Skiroll: Camilla Crippa è d’argento

Prima medaglia ai Campionati Italiani di skiroll per la Polisportiva Team Brianza di Lissone, grazie a Camilla Crippa, che ha vinto l’argento, categoria Under 18, nella gara disputata a Maranello. La prova disputata sul percorso di 20 Km particolarmente impegnativo, assegnava i titoli italiani di categoria, e Camilla con una super-prestazione si è posizionata al sesto posto assoluto ma soprattutto al secondo nella U18 superata solo dall’emiliana Anna Maria Ghiddi (Sc.Olimpic Lama), vincitrice della Coppa del Mondo di skiroll, junior.

Skiroll: Camilla Crippa e gli altri ragazzi

A Maranello, la mass start in pattinato era valida anche per la Coppa Italia e il team lissonese era presente con diversi atleti. A iniziare dalla Cat.U14 dove, sui 5 km Sofia Forzatti ha ottenuto il quinto posto e la sorella Arianna il settimo. Nella stessa categoria (al maschile 7,5 km) in una gara risoltasi in volata, Carlo Mariani ha conquistato un ottimo terzo posto, a 58” dal vincitore il trentino Federico Sartori (Sc.Ledrense). Infine sui 10 km per gli U 16, Alessandro Biella ha chiuso al 4° posto e nella categoria assoluta sui 25 km, Furio Agradi, Gabriele Biella e Marco Forzatti si sono classificati nell’ordine al 27mo, 32mo e 34mo posto.

Skiroll: Camilla Crippa e la soddisfazione di Salvioni

“Per i nostri giovani è stata un’esperienza importante in quanto erano alla loro prima uscita in una gara così lunga e disputata a ritmi elevati. – aggiunge Carlo Salvioni presidente della Polisp.Team Brianza – Tutti hanno fatto bene, specie dopo la preparazione estiva. E’ arrivata anche la prima medaglia nello skiroll grazie a Camilla frutto dei lavori svolto anche in ambito tecnico”.