Skating Club Monza in vetta al ranking, Francesca Sala in azzurro

Chiusura di stagione in vetta per lo Skating Club Monza: la società è al primo posto provinciale nel ranking di Federazione Regionale per la specialità artistico e al quarto posto in Lombardia. In più l’atleta Francesca Sala è stata convocata in azzurro per la Coppa Europa.

Skating Club Monza in vetta al ranking: le parole di Pavani e Albanese

“Stiamo rinverdendo i fasti del passato, le nostre atlete hanno ben figurato in tutti le discipline di artistico e ciò ha permesso il risultato. Quest’anno inoltre siamo particolarmente orgogliosi perché la nostra atleta Francesca Sala vestirà la maglia azzurra in Coppa Europa nella categoria Junior per la disciplina obbligatori”, spiega la presidente Giovanna Pavani.

Le fa eco la vice presidente Cristina Albanese: “Monza deve ritornare ad occupare il posto che merita nel mondo del pattinaggio artistico. La Società sta investendo molto ed auspichiamo che le istituzioni locali ci diano una mano”.

Lo Skating Club ha una storia di 75 anni di attività ininterrotta.