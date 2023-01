Serie D-Eccellenza: risultati alterni per le brianzole

Un prezioso pareggio 2-2 , per la Folgore Caratese, nella trasferta di Ciserano nel corso della 20ma giornata, terzo di ritorno, del campionato di serie D, girone B. Contro i bergamaschi della Virtus c’è stato un botta e risposta. I brianzoli possono mordersi le mani perché due volte in vantaggio, al 10’ con Gualdi e al 20’ con Hyka, si sono fatti raggiungere prima da Cazzola 16’ e poi da Viscardi 38’. I lambraioli nella ripresa dopo aver scampato il pericolo del sorpasso grazie all’ennesima prodezza del portiere Aiello che sventava un calcio di rigore calciato da Viscardi per un fallo di Corna in area sulle stesso Viscardi, aveva la possibilità per fare qualcosa di più dopo che i rossoblu bergamaschi al 20’ della ripresa erano rimasti in dieci per l’espulsione del difensore Moioli per un fallo di reazione di Barazzetta. La partita è stata molto bella e varia nella prima frazione di gioco, mentre nella ripresa, pur restando una gara aperta a qualsiasi risultato, ha visto le due avversari controllarsi offrendo meno occasioni in fase conclusiva.

Serie D-Eccellenza: la Folgore impatta con il Ciserano

Più che soddisfatto il ds Mauro Borgetti: “ Un pari a Ciserano l’avremmo firmato prima di cominciare. Vista la partita e due volte in vantaggio e raggiunti, sventato la capitolazione su calcio di rigore, il punto ci sta bene e muove la classifica. Un segnale importante perché la Virtus Ciserano dopo tutto è terza in classifica, mentre noi siamo alla ricerca del posto salvezza”. L’allenatore Giuliano Melosi ha commentato: “ i bergamaschi sono un’ottima squadra e hanno dimostrato sul campo tutto il loro valore, combattivi em vivi sino alla fine. Noi siamo stati bravi a tenere loro testa, anzi, c’è il rammarico che due volte in vantaggio siamo stati raggiunto, ma anche lo scampato pericolo del penalty neutralizzato dal nostro bravo Aiello”.

Serie D-Eccellenza: l’Ac Leon vince di misura a Treviglio

Nel campionato di eccellenza, la seconda giornata di ritorno, nel girone B ha registrato il successo, sia pure di misura dell’Ac Leon nella trasferta di Treviglio. Il goal partita porta la firma di Ruggeri al 20’ della ripresa, che con un tiro da fuori area riusciva a superare il bunker della difesa bergamasca e il loro estremo difensore. La Trevigliese che è all’interno della zona play out è rimasto pressoché arroccata nella propria metà campo, chiudendo tutti gli spazi ai brianzoli, in particolare hanno messo la museruola al temutissimo bomber Bonseri. “ E’ stata una vittoria sofferta– ha commentato il tecnico Paolo Quartuccio– una sorta di guerra punica, su un campo piccolo. Gli avversari sono rimasti schierati per quasi tutti i 90’ tra la meta campo e la difesa e non ci hanno permesso di manovrare come sappiamo e trovare la via del goal è stato complicato”.

Serie D-Eccellenza: il Muggiò cade a Magenta

Nel girone A, è capitolato dopo tante giornate il Muggiò (1-0) nella trasferta di Magenta. Fatale ai gialloblu brianzoli un calcio di punizione dell’8’ sfruttato al meglio da Alberton che dentro l’area scuoteva il sacco di Lupu. Il Muggiò reagiva molto bene, soprattutto nella ripresa senza però riequilibrare il punteggio.

“Sapevamo che aver di fronte una squadra ben attrezzata– ha detto mister Francesco Natobuono– è così stato. Subito il goal noi abbiamo forzato i motori soprattutto nella ripresa quando li abbiamo costretti a restare nella loro metà campo, ma una serie di imprecisioni non ci ha permesso di pareggiare”.

Serie D-Eccellenza: la Vis Nova strapazza il Pavoa

Colpaccio del Vis Nova che al centro sportivo Stefano Borgonovo metteva nel sacco (3-1) il temibile Pavia, secondo della classe, a dimostrazione che il buon lavoro svolto dall’allenatore Agostino Mastrolonardo, alla distanza sta pagando. Erano i verdenero ad aprire le marcature al 7’ con capitan Proserpio abile a sfruttare un cross da destra di Vincenzi. Il mezzo destro dentro l’area con un preciso rasoterra infilava Cicilla. I pavesi pareggiavano all’inizio della ripresa con Principato al 6’. I bianco azzurri ospiti restavano in dieci al 17’ della ripresa per espulsione per doppia ammonizione di Trajkovic. Le perle della vittoria brianzola le confezionava Martirani con una doppietta siglata negli ultimi 5’ di gioco al 40’ e 45’. Il giovane Martirani classe 2003, era subentrato a Redaelli alla mezzora. “Tre punti meritati perché abbiamo tenuto teste e superato una squadra molto forte e quadrata in tutti i reparti e in possesso di giocatori di grande qualità- ha detto Mastrolonardo- noi siamo stati capaci di andare subito in vantaggio, poi siamo stati ripresi nella ripresa. Ma il pareggio ci sarebbe andato stretto. Il nostro giovane Martirani si è superato e con una doppietta ci ha regalato una vittoria che ci avvicina all’uscita dalla zona play out, anche se la strada è ancora lunga e dobbiamo continuare a stringere i denti”. Col sorriso sulle labbra il ds. Marino Fumagalli ha aggiunto:” un successo che vale doppio per noi incamminati sull’irta strada della salvezza. Aver superato un ottimo Pavia che ha lottato duramente ci ha riempito di orgoglio e accresciuto il nostro morale”.

Serie D-Eccellenza: l’Ardor Lazzate pareggia con la Sestese

L’Ardor Lazzate dopo aver concluso in vantaggio per 2-0 il pt. con la doppietta di Artaria, di cui in penalty, ha dilapidato una vittoria quasi certa facendosi raggiungere dalla Sestese nella ripresa con le reti Femminò (3) e Giardino (34). “ Un pareggio che muove la classifica ma ci deve far riflettere- ha spiegato il tecnico Ivan Stincone– nel primo tempo anche se eravamo in vantaggio non abbiamo giocato come sappiamo anche se siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni create. Nella ripresa preso il goal all’inizio ci siamo abbassati troppo e permesso agli avversari di raggiungerci. Non è la prima volta in questa stagione che ci succede di aver la vittoria in pugno e alla fine dover dividere i punti”.