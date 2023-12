Serie C: Renate, poker in rimonta del Mantova capolista

Allo Stadio “Martelli” il Renate viene sconfitto dal Mantova in rimonta per 4 a 1, risultato a dir poco punitivo nei confronti del team nero-azzurro che per oltre un’ora ha gareggiato alla pari della capolista.

Serie C: Mantova-Renate, la partita

Nel primo tempo è il Renate a passare in vantaggio: dopo due minuti di gioco grazie alla prodezza di Sorrentino. Il Mantova, nella cui fila è schierato l’ex Galuppini, reagisce e riequilibra il punteggio al 24′ con Brignani che di testa finalizza l’assist di Burrai. Nel secondo tempo i biancoscudati insistono ma la difesa del Renate regge bene l’urto fino all’ora di gioco quando Trimboli completa la rimonta siglando il gol del sorpasso; passano solo una decina di minuti e Mensah cala il tris. Per giunta, i nerazzurri rimangono in inferiorità numerica dal 79′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediato da Possenti e i virgiliani con Fiori ne approfittano per firmare il poker definitivo.

Serie C: Mantova-Renate, la classifica del grione

Con i tre punti il Mantova si porta a quota 38 nella classifica del girone A mentre il Renate rimane fermo a 20 punti. In questa trasferta la squadra nero-azzurra ha dato l’impressione di aver smarrito il bandolo del gioco e non vince dal 15 ottobre con il L.R.Vicenza (2-1). Ma da lì in poi è iniziato un crollo certificato dai pareggi e dalle sconfitte.

Serie C: Mantova-Renate, il tabellino

MANTOVA – RENATE 4 – 1

MARCATORI: Al 2′ Sorrentino (R), al 24’ pt Brignani F. (M); al 14’ Trimboli (M), al 25’ Mensah (M), al 43’ st st Fiori A. (M)

MANTOVA: Festa; Radaelli, Brignani, Redolfi, Celesia, Fedel (dal 16’ st Muroni), Burrai, Trimboli (dal 31’ st Castellani), Galuppini (dal 30’ st Wieser), Monachello (dal 15’ st Fiori), Mensah (dal 40’ st Debenedetti). A disposizione: Napoli, Sonzogni, Argint, Cavalli, Giacomelli. Allenatore Possanzini

RENATE: Fallani; Amadio, Auriletto (dal 28’ st Bracaglia), Mondonico, Possenti, Garetto, Esposito (dal 39’ st Gasperi), Baldassin, Sorrentino (dal 32’ st Maletic), Bianchimano (dal 31’ st Sartore), Tremolada. A disposizione: Ombra, Alcibiade, Anghileri, Bosisio, Ciarmoli, Currarino, Iacovo, Nicolini, Pellegrino, Procaccio, Rolando. Allenatore Pavanel



ARBITRO: Renzi di Pesaro.

Note al 34′ st Possenti M. (R) espulso. Ammonizioni, al 12 pt Mondonico (R), al 18’ pt Baldassin (R), al 12’ st Trimboli (M), al 32’ st Possenti (R)