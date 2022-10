Serie C: Renate batte Piacenza e rafforza il primo posto

Nono risultato utile consecutivo per il Renate che nel testacoda nello stadio Garilli, in programma nella nona giornata, batte il Piacenza di misura al termine di una partita ricca di emozioni nella quale tutti i giocatori schierati da Dossena hanno lottato con determinazione per portare a casa il prestigioso risultato. Un successo importante estremamente utile per rafforzare la posizione della squadra nerazzurra in vetta alla classifica.

Serie C: Piacenza-Renate, la partita

In Emilia la partita del Renate inizia nel migliore dei modi. Dopo soli due giri di orologio, Baldassin raccoglie l’assist di Maistrello e batte il portiere Rinaldi. Il Piacenza non si ferma e dopo aver sciupato alcune occasioni al 36’ pareggia con Cesarini che finalizza una combinazione Munari-Morra. Per gli emiliani i festeggiamenti durano poco e il Renate torna di nuovo avanti grazie a Sorrentino, che liberato da Morachioli, arriva in corsa e scarica un gran sinistro alle spalle di Rinaldi. Nel secondo tempo il Piacenza continua a spingere ma è il Renate che passa ancora con Simonetti abile a sfruttare una clamorosa indecisione dei difensori emiliani. Il Piacenza però sa lottare infatti trascorrono due minuti e da un cross dalla destra Morra si fa trovare pronto a centro area per accorciare di nuovo. Il risultato non cambia e alla fine esplode la gioia di tutti i giocatori del Renate.

Serie C: Piacenza-Renate, il tabellino

Piacenza–Renate 2-3

Marcatori: Baldassin (R) al 2’, Cesarini (P) al 37’, Sorrentino (R) al 41’ p.t.; Simonetti (R) al 23’, Gonzi (P) al 25’ s.t.

Piacenza: Rinaldi, Parisi (dal 17’ s.t. Frosinini), Masetti, Cosenza, Capoferri (dal 34’ s.t. Rizza), Munari (dal 33’s.t. Lamesta), Palazzolo (dal 34’ s.t. Nelli), Persia, Zunno (dal 7′ s.t. Gonzi), Morra, Cesarini. A disposizione: Tintori, Vivenzio, Biancheri, Conti, David, Nava, Onisa, Pezzola, Rossetti M., Vianni. All.Scazzola

Renate: Drago, Anghileri, Silva, Menna (dal 1′ s.t. Angeli), Ermacora (dal 7’ s.t. Squizzato), Baldassin, Esposito (dal 7’ s.t. Possenti), Gavazzi (dal 17’ s.t. Simonetti), Sorrentino, Maistrello, Morachioli (dal 29′ s.t. Ghezzi). A disposizione: Furlanetto, La Rotonda, Malotti, Rossetti S., Sgarbi. All.Dossena

Arbitro: Luongo di Napoli