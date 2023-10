Serie C: il Renate stoppa il Padova, missione compiuta all’Euganeo

Il Renate scaccia le perplessità emerse nella partita disputata al Città di Meda Mino Favini, specie per quanto riguarda la tenuta del reparto difensivo nell’incontro con la Pro Patria, ma stavolta con una prestazione coraggiosa e di buon livello tecnico blocca il Padova che non riesce a sfruttare il suo grande potenziale offensivo e neanche a trovare varchi per puntare a rete.

Serie C: il Renate stoppa il Padova, il disegno tattico

Il disegno tattico di Pavanel di portare a casa un punto è chiaro anzi all’Euganeo il Renate, che non dispone di un attaccante d’area, riesce anche a creare scompiglio nella tetragona retroguardia veneta mancando almeno tre ghiotte opportunità per sbloccare il risultato.

Pavanel all’Euganeo inverte i terzini proponendo Amadio a destra e Bosisio a sinistra con Gasperi in mezzo al campo rispetto al previsto Garetto. La posta in palio è alta e si vede attraverso la prestazione dei calciatori. Per buona parte del primo tempo succede poco: il Padova appare frenetico in fase di palleggio, mentre il Renate non si sbottona più di tanto, pronto a mettere il turbo in fascia destra con Rolando in particolare. Oltretutto in fase di non possesso i ragazzi di Pavanel concedono pochi spazi, agli avversari.

Serie C: il Renate stoppa il Padova, padroni di casa a fasi alterne

Il Padova ci mette anche un po’ del suo, tenendo l’intensità alta solo a fasi alterne. I primi cambi non cambiano l’inerzia della partita. Solo nel finale, dopo gli ultimi avvicendamenti, non mancano le occasioni per entrambe le contendenti di passare in vantaggio. Delli Carri all’85’ su calcio d’angolo salta più in alto di tutti ma Fallani para. Passano tre minuti e Procaccio mette paura agli spettatori dell’Euganeo mancando di un soffio l’angolino basso alla sinistra di Donnarumma. Poi quasi allo scadere Fusi con un destro ad incrociare costringe Fallani alla deviazione.

Serie C: il tabellino di Padova-Renate

PADOVA-RENATE 0-0

PADOVA (3-5-2) – Donnarumma 6; Delli Carri 6,5, Crescenzi 7, Belli 6; Kirwan 6, Dezi 5,5 (dal 20’ st. Fusi 6,5), Radrezza 6, Varas 6,5, Favale 5,5 (dal 10’ st. Villa 5,5); Bortolussi 5, De Marchi 5,5 (dal 10′ st. Capelli 5,5). A disposizione Zanellati, Rossi, Granata, Calabrese, Tiveron, Bianchi, Montrone, Beccaro. All. Torrente 6

RENATE (4-3-3) – Fallani 6,5; Amadio 6, Auriletto 6,5, Possenti 6,5, Bosisio 6,5; Gasperi 6, Esposito 6, Currarino 5,5 (dal 24’ st. Garetto 5,5); Rolando 6,5, Sorrentino 5,5 (dal 35’ st. Maletic s.v.), Tremolada 5,5 (dal 35’ st. Procaccio sv). A disposizione Ombra, Anghileri, Alcibiade, Iacovo, Nicolini, Ciarmoli, Sartore, Bracaglia. All. Pavanel 6,5

Note. ARBITRO Zanotti di Rimini 5,5; AMMONITI Auriletto, Gasperi, Dezi, Rolando, Procaccio