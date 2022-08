Serie A, 1^ giornata: risultati e marcatori negli anticipi

Negli anticipi della 1^ giornata del Campionato di Serie A vincono le milanesi: il Milan batte 4-2 in rimonta l’ostica Udinese e l’Inter espugna il “Via del Mare”, all’ultimo respiro, vincendo contro il Lecce per 2-1. Vittorie in trasferta per l’Atalanta contro la Sampdoria per 2-0 e per il Torino che rende amaro l’esordio in Serie A del Monza imponendosi per 2-1.

Risultati e marcatori

Milan-Udinese 4-2

MARCATORI: 2′ Rodrigo Becao (U), 11′ rig. Theo Hernandez (M), 15′ Rebic (M), 48’ pt Masina (U), 46′ Diaz (M), 68′ Rebic (M).

Sampdoria-Atalanta 0-2

MARCATORI: 26′ Toloi (A), 94′ Lookman (A).

Lecce-Inter 1-2

MARCATORI: 2′ Lukaku (I), 48′ Ceesay (L), 94′ Dumfries (I).

Monza-Torino 1-2

MARCATORI: 43′ Miranchuk (T), 66′ Sanabria (T), 94′ Mota Carvalho (M).

Le sei gare in programma che completeranno la 1^ giornata

Domenica 14 agosto

Fiorentina-Cremonese, ore 18:30 (Dazn)

Lazio-Bologna, ore 18:30 (Dazn/Sky)

Salernitana-Roma, ore 20:45 (Dazn)

Spezia-Empoli ore 20:45 (Dazn)

Lunedì 15 agosto

Verona-Napoli, ore 18:30 (Dazn)

Juventus-Sassuolo, ore 20:45 (Dazn)