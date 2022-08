Seregno: Veronica Martinelli arbitra la Women’s Champions League

Prestigioso incarico per Veronica Martinelli: fino al 21 agosto l’assistente internazionale Canc C (è tesserata alla sezione Aia di Seregno che presenta al vertice il presidente Stefano Annoni e, quindi, Cristian Brasi, vice presidente amministrativo e vicario e Simona Sozza vice presidente tecnico) sarà impegnata, insieme all’arbitro Internazionale CAN C Maria Marotta (sezione di Sapri), nel turno preliminare di Women’s Champions League, in Olanda al quale sono presenti le società Twente (Olanda), Benfica (Portogallo), Najvalia (Kosovo), Agarista Anenii (Moldavia).

Seregno: Veronica Martinelli e la storica sezione arbitrale

La stagione numero 93 della sezione Aia (sede in piazzale Olimpico, a Seregno) che inizia in Olanda Seregno ha di fatto riproposto le sue origini in un pionieristico Gruppo Arbitri Seregnese che, nel 1929, fu fondato in città per garantire regolarità e imparzialità di giudizio nei campionati del Comitato U.L.I.C. (Unione Libera Italiana del Calcio), una federazione che riuniva squadre dei centri minori e compagini amatoriali e costituiva la “Sezione Propaganda” della Figc.Gli arbitri seregnesi affrontavano poi gli esami del C.I.T.A. (Comitato Italiano Tecnico Arbitrale – l’A.I.A. di quei tempi) e venivano man mano impiegati anche nelle gare della F.I.G.C. Dopo gli esordi nei “campionati uliciani”, gli arbitri seregnesi, crescendo in numero e in qualifica, nel 1934 si affiliarono al Gruppo Milanese Arbitri. Allo loro guida c’era Cesare Belloni e tra le loro fila il promettente arbitro Guglielmo Matucci che alla fine della seconda guerra mondiale fece il suo esordio in Serie A.

Seregno: Veronica Martinelli e gli arbitri più noti

Da allora la Sezione di Seregno è sempre cresciuta in numero di associati, in risultati sportivi e in prestigio locale e nazionale. Tra gli associati approdati ai campionati nazionali si annoverano Carlo Gaviraghi (assistente in Serie A); Paolo Sironi (assistente in Serie B); Luciano Aceti, Cristian Brasi, Lorenzo Gentile e Vinicio Panizzolo (arbitri in Serie C). Moltissimi gli arbitri che hanno operato in Serie D / Interregionale così come gli assistenti arbitrali che si sono distinti nelle categorie nazionali.

Nel 1999 la sede Sezionale è stata trasferita nei locali all’interno dello storico stadio Ferruccio di Seregno: una sede ottimale e funzionale con il vantaggio di avere sempre a disposizione anche pista di atletica e spogliatoi per gli allenamenti di tutti gli associati. Negli ultimi anni, tra gli altri, due importanti traguardi sono stati raggiunti dagli associati: l’arbitro Simone Sozza nella stagione 2019-2020 ha fatto il suo esordio in Serie A, dove dirige regolarmente dalla stagione 2020-2021 mentre l’assistente Veronica Martinelli, in forza all’organico della Serie C, ha raggiunto nel 2017 la qualifica di “Internazionale” portando il nome della Sezione di Seregno in tutta Europa.