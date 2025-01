Seregno, Maria Giulia Confalonieri eletta nel consiglio nazionale della Federazione ciclistica italiana

Maria Giulia Confalonieri è stata eletta nel nuovo consiglio della Federazione Ciclistica italiana per il quadriennio 2025-2028. L’assemblea per il rinnovo delle cariche si è svolta oggi, domenica 19 gennaio a Roma, e Maria Giulia che ha presentato, per la prima volta la sua candidatura, è stata promossa e quindi è entrata a far parte del consiglio della Federazione Ciclistica al cui vertice è stato riconfermato, quale presidente, Cordiano Dagnoni.

Classe 1993, l’atleta professionista di Seregno corre per il team norvegese UnoX-Pro Cycling e per il Gruppo Sportivo Fiamme oro nelle corse su strada nelle quali ha collezionato numerosi piazzamenti e preso parte alle più importanti corse a tappe tra cui Tour de France e Giro d’Italia, mentre nelle gare su pista ha vinto, tra l’altro, due prove di Coppa del mondo, un bronzo nel Campionato mondiale ad Apeldoorn 2018 specialità Americana; quindi, nei Campionati europei, due medaglie d’oro nella corsa a punti (Glasgow 2018 e Apeldoorn 2019) e una medaglia di bronzo nella specialità Eliminazione a Berlino nel 2017.

Nell’assemblea svoltasi a Roma, Cordiano Dagnoni è stato confermato alla guida della Federciclismo anche per il quadriennio 2025-2028. Il presidente uscente ha vinto battendo al ballottaggio Silvio Martinello. Alla vigilia delle votazioni sembrava dovesse esser più difficile una riconferma per Dagnoni. Ma al termine delle prime votazioni si è capito subito che non era così. Dopo la prima votazione infatti il presidente uscente aveva ottenuto 110 voti, contro i 77 di Silvio Martinello e i 43 di Daniela Isetti.

Anche nel ballottaggio netto il distacco a favore di Cordiano Dagnoni che pertanto è stato riconfermato nella carica con 138 voti, il 59,74%, mentre Silvio Martinello ne ottiene 92, il 39,83%. L’assemblea inoltre con le altre votazioni ha eletto: Vice presidenti: Stefano Bandolin (Vicario), Carmine Acquasanta e Saverio Metti. In rappresentanza degli affiliati Giovanni Vietri, Ignazio Saia, Iolanda Ragosta, Sandro Checchin; e dei tecnici Laura Puccetti. In rappresentanza degli atleti Fabrizio Cornegliani e Maria Giulia Confalonieri.