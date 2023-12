La giovane fondista Arianna Forzatti di Monza, dopo l’esordio a Pragelato con la maglia del Comitato Alpi Centrali Fisi nel Trofeo Coni invernale, si sta preparando sulle piste di Schilpario ad un altro esordio: quello nelle gare più importanti dello sci di fondo riservate alle categorie giovanili.

Sci: la passione per il fondo della famiglia Forzatti, nonno Carlo ha vinto la Sgambeda

In Val di Scalve, per completare la preparazione con meticolosi allenamenti, da alcuni giorni si è trasferita l’intera famiglia Fozatti composta da Marco, il papà, quindi dalle gemelle Arianna e Sofia che da alcuni anni gareggiano nello sci di fondo. A completare il gruppo si è unito anche Carlo, il nonno che a sua volta ha inaugurato la stagione delle Gran fondo conquistando il primo posto, categoria M5, nella BWT Sgambeda, gara in tecnica libera di 30 km alla quale erano presenti atleti di otto nazioni europee. A Livigno, anche Carlo Forzatti ha raccolto elogi concludendo la sua prova con il crono di 1 ora 54’44” e al primo posto nella M5 dove ha preceduto il tedesco Peter Grunebach e l’italiano Luciano Fiore.

Sci: la passione per il fondo della famiglia Forzatti, l’elogio della Polisportiva Team Brianza Lissone

L’intera famiglia Forzatti è affiliata alla Polisportiva Team Brianza di Lissone che, da diverse stagioni sotto la guida del presidente Carlo Salvioni, è impegnata diffondere in Brianza la pratica dello sci di fondo.

«Arianna Forzatti è la punta di diamante del nostro gruppo e a Pragelato, ha confermato di possedere indubbie doti tecniche – commenta Salvioni – Lo evidenziano i risultati: nella cronometro del Trofeo Coni sui 4 km ha stampato il 21° tempo a 1’56” dalla vincitrice, ma a solo un minuto dalla nona posizione. Nella staffetta, con 23 squadre al via, Arianna è stata schierata nella Squadra B della Lombardia Alpi Centrali che si è piazzata al settimo posto a 1’06” dalla squadra A delle Alpi Centrali, vincitrice della prova ma a soli 45” dal podio”.