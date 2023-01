Sci di fondo, Team Brianza e Gs Camosci in evidenza nella Coppa Crosetti

Brillante inizio di stagione per i fondisti della Polisportiva Team Brianza di Lissone e del Gs I Camosci Seregno nella Coppa Crosetti, gara regionale a cronometro in pattinato che si è disputata a Riale, in alta Val Formazza. Il team lissonese, guidato dal presidente Carlo Salvioni, con Camilla Crippa ha conquistato un prestigioso secondo posto nella gara sui 5 chilometri, categoria Giovani/Senior, vinta dalla bergamasca Martina Bonaccorsi. La fondista dello Sc Gromo si era imposta nella tappa di Coppa Italia a Rode di Gressoney a dicembre, nella quale Crippa aveva chiuso dodicesima. Bene anche Arianna Forzatti, quinta nella 4 chilometri della categoria Under 14, a 1’27” dalla vincitrice Aurora Invernizzi, settima la sorella Sofia, mentre Giorgia Biella ha chiuso dodicesima. Tra gli Under 14 maschili, sui 5 chilometri, settimo posto di Carlo Mariani e decimo nella 7 chilometri e mezzo di Alessandro Biella (categoria Under 16). Tra i Seniores, impegnati sui 10 chilometri, Luca Forzatti, Andrea Arosio, Gabriele Biella, Carlo Forzatti hanno chiuso nell’ordine al dodicesimo, diciottesimo, ventesimo e ventunesimo posto.

Sci di fondo: bene le giovanili del Gs Camosci

Lucia Broggini sul secondo gradino del podio femminile tra le Under 14

Sugli scudi il settore giovanile femminile dei Camosci Seregno, con Lucia Broggini seconda nella categoria Under 14 e le Superbaby Giorgia Sestini e Carolina Mari rispettivamente seconda e terza. Nella categoria Under 14, bella battaglia tra Aurora Invernizzi, Lucia Broggini, Anna Longoborghini e Arianna Forzatti. Alla fine dei 4 chilometri, ha vinto la Invernizzi (Nordic Ski Valsassina) che ha preceduto Broggini (I Camosci) e Longoborghini (Sc Valle Antigorio), con la Forzatti quinta. Bene anche Emma Broggini, settima U12, e la sorellina Alice, ottava U10, quindi Matilde Corti, quarta categoria Aspiranti, ed i Seniores Davide Maffeis e Fabio Pelucchi, rispettivamente quarto e quinto di categoria.