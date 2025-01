Sci di fondo: Maffeis, Calissoni e Lucia Broggini guidano I Camosci in Svizzera e in Valtellina

Prestigiosi risultati sono stati conquistati da fondisti brianzoli del GS I Camosci Seregno a Campra, in Svizzera, e Isolaccia, in Valtellina. Nei grandi eventi organizzati in Svizzera, Davide Maffeis di Seregno a Campra ha preso parte a due gare: la prima denominata “Fondo del Lucomagno”, in tecnica classica con partenza a cronometro, inserita nel circuito delle gare TiSki (Federazione Sci Svizzera Italiana) sul percorso di 11 km ha conquistato il primo posto davanti all’engadinese Kevin Sala (SC Samedan) e al ticinese Ugo Leonardi (SC Bedretto).

Sempre a Campra, domenica si è disputa la gara in tecnica libera con partenza mass start, denominata “Attraverso Campra”, inserita nel circuito delle Gran Fondo Swiss Loppet. Nella 20 km femminile bella vittoria per Laura Calissoni Colnaghi di Aicurzio nella categoria F5 col tempo di 1.12’06”; secondo posto per Beatrice Pernet (SC Lausanne) e terzo per Ruth Wunderlin (SC Winterthur). In campo maschile erano presenti Davide Maffeis e Davide Colombo, che si sono posizionati al sesto posto, nelle rispettive categorie M1 e M3.

Seregno sci di fondo Maffeis Davide primo a Campra 2025 Seregno sci di fondo Broggini Lucia sul secondo gradino podio a Isolaccia 2025

Sci di fondo: i giovani Camosci a Isolaccia

Sempre domenica un gruppo di fondisti del GS I Camosci ha gareggiato a Isolaccia, in provincia di Sondrio, in una gara regionale in tecnica libera con partenza mass start, organizzata dalla SC Alta Valtellina. Era l’unica gara regionale per cui particolarmente numerosa è stata la presenza di concorrenti provenienti da tutta la Lombardia. Il GS I Camosci era rappresentato da 6 atleti dalla categoria baby alla senior. Molto bene Lucia Broggini di Vedano al Lambro che nella categoria allieve (Km 7,50) ha colto un ottimo 2° posto, preceduta solamente dalla lecchese Aurora Invernizzi (CM Valsassina) mentre ha superato tutte le atlete di Valtellina, valli bergamasche e bresciane. Un risultato che fa ben sperare per i Campionati Italiani Assoluti con ammissione delle allieve, in programma nel fine settimana a Tesero (Tn). Questi in dettaglio i piazzamenti degli atleti del GS I Camosci: baby Km 1,50 9° Sofia Ricca; cucciole Km 2,50 11° Alice Broggini; ragazzi Km 5,00 11° Jacopo Ricca; ragazze Km 2,50 15° Emma Broggini; senior Km 10,00 4° Guido Ricca.